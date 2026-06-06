El capital riesgo y la sostenibilidad sellan su alianza en Madrid de la mano del Príncipe Alberto II de Mónaco

La sede de IE University en Madrid se convirtió ayer en el epicentro de la vanguardia ecológica europea. La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España celebró su décimo aniversario en nuestro país mediante una jornada de alto nivel institucional enfocada en acelerar soluciones frente a los grandes desafíos globales.

Bajo el título 'Liderando el futuro desde la colaboración', el encuentro reunió a corporaciones, científicos y emprendedores. La cita coincidió estratégicamente con la celebración del South Summit, el gran evento internacional de innovación que sitúa esta semana a la capital española como el referente mundial del ecosistema tecnológico.

El propio soberano monegasco, el Príncipe Alberto II de Mónaco, presidió las sesiones de trabajo. Durante su intervención magistral, el jefe de Estado quiso ensalzar el papel de España argumentando que la nación "se ha situado desde hace tiempo entre los países líderes de Europa en acción medioambiental".

El monarca elogió expresamente el desarrollo de las energías renovables, el cuidado minucioso de los ecosistemas locales y la solidez de la ciencia española. Estas fortalezas estructurales motivaron que la fundación decidiera instalar en la península su delegación permanente hace ahora exactamente una década, en el año 2016.

Alberto II de Mónaco analizó la profunda evolución cultural que ha experimentado el tejido empresarial internacional. El soberano recordó que durante muchos años las corporaciones consideraron la protección de la naturaleza como un coste inasumible, una pesada carga administrativa y un obstáculo directo para el crecimiento financiero tradicional.

"Hoy sabe que no es así. Entiende que el coste de la inacción es mucho mayor que el coste de la acción", sentenció con rotundidad el monarca. Para el aristócrata, la obligatoria transición ecológica ya no debe percibirse como una limitación regulatoria, sino como una oportunidad única para la reinvención económica.

La presidenta de la rama española de la organización, Carol Portabella, acompañó al monarca en la apertura institucional. La directiva remarcó que la sostenibilidad real solo puede construirse desde el compromiso compartido. Resulta urgente generar espacios estables capaces de conectar a jóvenes, empresas y sociedad civil, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de IE Foundation, Gonzalo Garland, aportó la perspectiva del ámbito educativo formal. El académico defendió la enseñanza de calidad como la herramienta más poderosa disponible para transformar la sociedad moderna, empoderando así a las próximas generaciones de líderes para que ejecuten acciones concretas en el planeta.

El foro sectorial albergó la mesa redonda titulada 'La importancia de la colaboración para impulsar y acelerar la sostenibilidad'. En este panel de discusión participaron directivos clave como Romain Ciarlet, vicepresidente de la fundación matriz, quien aplaudió la creación de puentes duraderos entre actores institucionales, económicos y filantrópicos.

En el debate técnico intervino Juan Naya, consejero delegado de ISDIN, quien puso de relieve el valor de la acción colectiva. El directivo farmacéutico incidió en que, aunque de forma individual se logran ciertos avances, es trabajando juntos como se consigue un impacto verdaderamente transformador y a gran escala.

La directora del Grupo Español para el Crecimiento Verde, Carmen Navarro, centró su discurso en la urgencia temporal. La experta insistió en que el reto actual de la sociedad pasa por acelerar la implementación de soluciones mediante la cooperación activa entre gobiernos, empresas, academia y el conjunto de la sociedad civil.

El cierre del debate correspondió a Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial, quien reclamó un cambio de perspectiva. El ejecutivo de la multinacional de infraestructuras señaló que el sector privado debe adoptar obligatoriamente una visión a largo plazo que permita anticipar los riesgos climáticos severos del futuro.

La jornada concluyó con la presentación de diversas empresas emergentes de base tecnológica orientadas a la descarbonización. Con este hito, la organización monegasca reafirmó su compromiso con el talento joven, un pilar fundamental en sus veinte años de trayectoria global apoyando más de 810 proyectos medioambientales internacionales.