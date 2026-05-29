Los países iberoamericanos se reúnen en Huelva para incentivar un modelo común de rutas culturales

Huelva acogerá los próximos 4 y 5 de junio la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con el objetivo de promover la certificación y valorización de rutas culturales en la región iberoamericana.

Bajo el lema 'Avanzando en la creación de un modelo de Rutas e Itinerarios culturales para Iberoamérica', el encuentro reunirá en la capital onubense a representantes de ministerios de Cultura de distintos países iberoamericanos, así como a miembros de instituciones culturales, redes académicas y organismos de cooperación vinculados al patrimonio y al desarrollo sostenible.

La reunión servirá para formalizar este programa regional y avanzar en la definición de un marco estratégico y operativo común orientado a impulsar el patrimonio cultural compartido como herramienta de cohesión social, integración regional y desarrollo económico sostenible.

Entre las autoridades que participarán en las jornadas figuran David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva; Mariano Jabonero, secretario general de la OEI; y Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), además de otros representantes institucionales y expertos en patrimonio cultural.

Las sesiones de trabajo se celebrarán en dos espacios emblemáticos de la provincia de Huelva.

La jornada inaugural, prevista para el jueves 4 de junio, tendrá lugar en el Foro Iberoamericano de La Rábida, enclave de especial relevancia histórica en las relaciones entre España e Iberoamérica. La segunda sesión, el viernes 5 de junio, se desarrollará en la sede de la Diputación de Huelva.

Durante el encuentro se abordarán aspectos técnicos y organizativos necesarios para la puesta en marcha del programa.

Entre ellos destacan la conceptualización de las rutas e itinerarios culturales iberoamericanos, la definición de criterios, parámetros e indicadores para su certificación y la validación de una estructura de gobernanza consensuada entre los países participantes.

Asimismo, en la jornada del viernes se presentarán distintos ejemplos de rutas culturales ya consolidadas en América Latina.

Entre ellas figuran el Camino Principal Andino, conocido como Qhapaq Ñan; el Camino Real de Tierra Adentro, en México; la Ruta de las Misiones, compartida entre Paraguay, Argentina y Brasil; la Ruta Universo Wayuu, en Colombia; y la Ruta del Encuentro de Dos Mundos, en República Dominicana.

La OEI enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia de fortalecimiento de la cooperación cultural iberoamericana y de promoción de la cultura como motor de desarrollo sostenible.

Con la celebración de esta primera reunión en Huelva y La Rábida, territorios estrechamente vinculados a la historia iberoamericana, la organización busca reforzar la identidad compartida y favorecer el intercambio cultural entre los países de la región.

El encuentro supondrá además un espacio de diálogo institucional para avanzar en la creación de un modelo común de rutas culturales que permita impulsar proyectos de preservación patrimonial, turismo cultural y cooperación internacional en el ámbito iberoamericano.