La Isla de Escombreras consolida su valor ambiental como refugio clave para las aves migratorias del Mediterráneo

Técnicos de la Autoridad Portuaria de Cartagena y ECOMED durante la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha concluido la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras, una actuación científica que vuelve a confirmar el valor ecológico de este enclave como área estratégica de descanso y recuperación para las aves migratorias en sus desplazamientos entre África y Europa.

La campaña se ha desarrollado dentro del contrato de seguimiento y conservación de la biodiversidad que la APC mantiene con el grupo ECOMED de la Universidad de Murcia, coordinado por el biólogo y anillador autorizado Jacinto Martínez Ródenas.

Durante este periodo se capturaron 93 aves de 17 especies diferentes, de las que 13 son migradoras. Entre ellas figuran especies transaharianas como el mosquitero musical, la curruca zarcera, la golondrina dáurica y el alcaudón común, que recorren miles de kilómetros entre Europa y el África subsahariana.

El trabajo se ha llevado a cabo mediante un sistema de anillamiento científico constante con 11 redes instaladas en los mismos puntos utilizados en años anteriores, lo que permite comparar resultados y detectar cambios reales tanto en las poblaciones de aves como en sus patrones migratorios.

Ave migratoria durante la III Campaña de Anillamiento Prenupcial en la Isla de Escombreras

Uno de los principales resultados de esta edición ha sido la confirmación del papel de la Isla de Escombreras como “stopover site” o área de parada migratoria, fundamental para que numerosas especies puedan descansar y recuperar reservas energéticas durante sus largos trayectos.

Entre los casos observados, destaca el de un mosquitero común que incrementó cerca de un 3% su peso corporal en apenas un día, así como el de una curruca zarcera que aumentó aproximadamente un 15% su masa corporal en solo cinco días. Estos datos reflejan la capacidad del enclave para favorecer la recuperación de las aves migratorias.

La Autoridad Portuaria de Cartagena desarrolla desde hace más de dos décadas una estrategia ambiental pionera dentro del sistema portuario español, incorporando la conservación de la biodiversidad a la gestión diaria del puerto.

En la Isla de Escombreras, la APC impulsa desde 2007 programas continuados de investigación, seguimiento y conservación, lo que ha convertido este espacio en uno de los enclaves naturales mejor monitorizados de la Región de Murcia.

Fruto de este trabajo se han promovido estudios sobre flora, fauna, aves marinas, cetáceos y especies protegidas, además de iniciativas destacadas como el estudio genético del lagarto de Escombreras o el seguimiento de la Manzanilla de Escombreras, una planta endémica en peligro crítico cuya única población mundial se localiza en esta isla.

Los programas científicos desarrollados por la APC han permitido registrar además más de 10.000 aves y más de 200 cetáceos en el entorno portuario.

Este compromiso ha situado al Puerto de Cartagena como referente en sostenibilidad portuaria, al ser el primer puerto del mundo integrado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y pionero en iniciativas innovadoras como la reforestación de Posidonia oceánica en aguas portuarias.

Asimismo, la APC alcanzó en 2022 más del 90% de los objetivos ambientales fijados por el Marco Estratégico del sistema portuario español para 2030, consolidando un modelo de gestión apoyado en la ciencia, la colaboración universitaria y la transparencia ambiental.

La III Campaña de Anillamiento Prenupcial vuelve a evidenciar que la actividad portuaria y la conservación del medio natural pueden avanzar de forma coordinada, reforzando el posicionamiento del Puerto de Cartagena como uno de los puertos más sostenibles del Mediterráneo