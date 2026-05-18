Los Premios CODESPA reivindican el poder de las alianzas frente a la exclusión en su 40 aniversario

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre albergó la XXIII edición de los Premios CODESPA, un encuentro marcado por el cuarenta aniversario de la ONG de cooperación al desarrollo. El evento sirvió para reivindicar de forma decidida el papel estratégico que desempeñan tanto las empresas como la comunicación en entornos vulnerables.

Presidida por S.M. el Rey Don Felipe VI, la ceremonia visibilizó iniciativas capaces de transformar la vulnerabilidad en oportunidades. Más de doscientos líderes institucionales y empresariales respaldaron una cita bienal que conecta compromisos reales con historias de superación en todo el mundo. El monarca estuvo acompañado por la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

Durante su discurso ante los asistentes, el Rey subrayó la importancia de cooperar de manera estable y sólida. "Las soluciones más valiosas son aquellas que se construyen junto a las comunidades, mediante alianzas y con voluntad de permanencia", destacó Don Felipe. Además, enfatizó la urgencia de transitar hacia modelos mucho más sostenibles.

A su juicio, la implicación del tejido empresarial resulta indispensable para el avance de la sociedad global. Según manifestó el jefe del Estado, este sector es capaz de movilizar recursos, generar empleo de calidad y contribuir de manera decisiva al crecimiento integrador de los ciudadanos que sufren exclusión social.

Los premiados

En la categoría de Empresa Solidaria, la multinacional Ferrovial obtuvo el máximo galardón por un programa de infraestructuras en Perú. El proyecto, denominado On the move for Water, garantiza el suministro de agua potable en asentamientos vulnerables de Huaral gracias a la rehabilitación técnica y al fortalecimiento de la gestión comunitaria.

Por su parte, Naturgy se posicionó como finalista en esta misma categoría gracias a su proyecto de educación solidaria. La iniciativa promueve becas académicas y planes formativos para colectivos infantiles y juveniles en situaciones de pobreza, financiados de forma directa gracias a las aportaciones de los propios empleados de la compañía energética.

El premio de Negocios Inclusivos recayó sobre la organización tuTECHÔ por su lucha activa contra el sinhogarismo en España. Su propuesta combina de forma eficaz el acceso a una vivienda asequible con un plan personalizado de acompañamiento social y psicológico enfocado en rescatar a personas en situación de extrema exclusión.

En este bloque, la empresa ecuatoriana Paccari resultó finalista con un modelo de producción sostenible de cacao. Su estrategia integra a pequeños agricultores locales bajo estrictos criterios de comercio justo y economía circular, demostrando que la rentabilidad comercial convive perfectamente con el cuidado ecológico y el beneficio social.

El periodismo comprometido también tuvo su propio espacio de reconocimiento durante el evento de la organización social. El redactor Chema Caballero fue galardonado en la categoría de Periodismo para el Desarrollo por una investigación minuciosa sobre proyectos de energía solar en Gambia, publicada originalmente en las páginas de El País.

El artículo premiado relata detalladamente la experiencia de mujeres electricistas que llevan luz a comunidades rurales africanas. Este trabajo demuestra con rigor que el acceso a la formación técnica y a la electricidad renovable transforma de raíz la vida comunitaria y actúa como un motor de empoderamiento femenino real.

La periodista Marisa Vázquez quedó finalista en esta sección con un documental emitido en la televisión autonómica de Castilla y León. Su obra audiovisual narra con sensibilidad la trayectoria del cooperante Nicolás Castellanos, ensalzando el valor del voluntariado como una herramienta de transformación social imprescindible frente a las desigualdades del mundo contemporáneo.

La jornada incluyó la entrega de una distinción especial vinculada a la herramienta de medición social Prosper4ALL. Este instrumento evalúa científicamente la integración de las políticas sociales dentro de las corporaciones, analizando variables de empleo, accesibilidad de productos, gestión responsable de proveedores y relaciones con comunidades locales marginadas.

Desarrollada junto a entidades como IESE o IBM, la plataforma distinguió las prácticas sólidas de diversas compañías. Firmas destacadas como Grupo Dia, ILUNION, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Randstad y RocaJunyent recibieron este aval por otorgar un protagonismo absoluto a la sostenibilidad dentro de su toma de decisiones estratégicas de negocio.

La velada reafirmó la tesis de CODESPA sobre el poder de los vínculos institucionales para erradicar las injusticias. El propio monarca alabó públicamente las cuatro décadas de historia de la ONG, aplaudiendo un modelo de desarrollo que sitúa la dignidad y la capacidad humana en el centro de cualquier intervención humanitaria.

Con el patrocinio de Baviera y la conducción del periodista Javi Nieves, el foro cerró su ciclo anual. La organización insistió en que el impacto tangible solo llega cuando las declaraciones institucionales se transforman en hechos colaborativos. El reto ahora es consolidar este ecosistema de cara a las futuras ediciones.