El grupo textil Tendam reparte más de 180.000 euros a cuatro oenegés en el 20 aniversario de su programa Involucrados

La compañía textil Tendam y sus cuatro grandes sellos –Cortefiel, Pedro del Hierro, Women´secret y Springfield– han vuelto a mostrar su compromiso con la acción social. En un evento organizado este miércoles en sus oficinas han repartido 180.832 euros entre cuatro oenegés para impulsar proyectos en España y Camboya.

Las dos primeras organizaciones en recibir el cheque han sido la Fundación Menudos Corazones, dedicada a mejorar la vida de los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas; Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), enfocada en difundir valores humanos universales.

Después ha llegado el turno de Sauce, dedicada a la salud mental y física a través de terapias holísticas y complementarias, y de la federación nacional ASPAYM (Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas), orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas

El evento ha puesto el broche final a la edición de 2025 del proyecto Involucrados de la compañía. Una iniciativa que cumple 20 años y que se ha convertido en una insignia de la empresa.

"Representa de verdad quiénes somos, quiénes queremos ser y quiénes conseguimos ser", ha expresado Ignacio Sierra, director corporativo de Tendam, durante la presentación del acto.

Dos décadas en la que han impulsado más de 78 proyectos de 51 entidades sociales y en las que han conseguido recaudar más de 2.370.000 euros, ha recordado el directivo. Además, ha celebrado que esta última edición ha logrado "el récord histórico", y es la que más dinero ha conseguido reunir.

Los proyectos beneficiados

Cada una de las oenegés ha recibido la misma cantidad: 45.208 euros para impulsar sus proyectos. Un dinero que, por ejemplo, ha servido a la Fundación Sauce para que 500 niños en Camboya pudieran acceder a cuatro escuelas infantiles.

Un primer paso para garantizar su educación, que es "la puerta para salir de la pobreza", como ha dicho Ana Artacho, directora de la ONG.

Amaia Saez, directora de Menudos Corazones, ha contado que han destinado el premio de Tendam a su proyecto para dar alojamiento gratuito a familias y de niños y jóvenes con cardiopatía congénita que deben trasladarse a Madrid para recibir tratamiento o un trasplante.

Gracias a ese dinero han podido alojar a 161 familias (casi 400 personas) y han podido alquilar un nuevo piso para este proyecto cerca del Hospital 12 de Octubre. De esta manera, han pasado de 15 a 18 habitaciones disponibles, "aumentamos la capacidad de alojamiento en un 20%", ha apuntado Artacho.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa ha empleado el premio para impulsar su proyecto contra la soledad no deseada de los mayores. En ella conectan a jóvenes y personas de la tercera edad para que los primeros escuchen la historia de vida de los segundos y la plasmen en un libro.

Como cuartos beneficiados, la fundación nacional ASPAYM ha destinado el dinero aportado por la compañía a su proyecto Empoderamiento y Cuidado: Servicio Integral a mujeres con lesión medular.

Ganadores de años anteriores

El evento ha contado también con la presencia de cuatro ganadores de años anteriores que han repasado el impacto del proyecto Involucrados en una mesa redonda.

Los seleccionados han sido Mary’s Meals España, la Fundación Blas Méndez Ponce, la Fundación Síndrome de Down Madrid y Menudos Corazones. Esta última entidad, además de en 2025, ya había sido galardonada en cuatro ocasiones anteriores.

Las cuatro oenegés han reconocido el impulso que supone cada edición de Involucrados, tanto a nivel económico como de visibilidad para que conozca más gente sus proyectos.

"El reconocimiento de empresa que hace Tendam va mucho más allá del dinero, es algo social, porque llegan a mucha gente", ha explicado Milagros Ponce, presidenta de la Fundación Blas Méndez Ponce.

En la misma línea se han manifestado María Machón, de Menudos Corazones, y Teresa Garaizabal, de Mary’s Meals España. Para la primera, el tercer sector es "el que hace", el que desarrolla las actividades, pero para eso necesitan el apoyo privado y los recursos que les brindan.

"Necesitamos a las empresas porque, por nuestros propios medios, no vamos a conseguir llegar nunca tan lejos", ha sentenciado la segunda.