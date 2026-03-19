Ocho millones de personas, 30.000 bares y neutralidad en carbono: el reto sostenible de Mahou San Miguel para 2030

Mahou San Miguel ha decidido dar un salto cualitativo en su agenda de sostenibilidad con el lanzamiento de 'Compartimos Futuro', una nueva estrategia que coloca el impacto social positivo en el centro del negocio.

La hoja de ruta, presentada este 18 de marzo en Madrid, fija metas cuantificables en cuatro grandes ejes que van desde lo local hasta la descarbonización de toda su cadena de valor, con horizontes temporales que llegan a 2050, como ha contado la compañía.

El plan nace como una palanca de transformación "desde dentro", pero no se queda ahí. También tiene la intención de arrastrar al ecosistema hostelero, sus proveedores y las comunidades en las que opera la compañía. Está presente en 704 mercados y tiene 12 centros de producción, nueve de ellos en España, y cuatro manantiales de agua.

Según su último informe de contribución socioeconómica, la compañía genera más de 183.500 empleos directos, indirectos e inducidos y aporta más de 8.500 millones de euros a la economía nacional, lo que la convierte en un motor capaz de inducir el cambio.

Trascender en lo local: comunidad y empleo digno

El primer eje pretende alcanzar a ocho millones de personas de aquí a 2030 con iniciativas de impacto social en las comunidades donde la compañía está presente. En este terreno, Mahou San Miguel refuerza programas sociales ya en marcha vinculados a capacitación y empleo, con especial foco en la hostelería y el medio rural.

Destaca BarLab Rural, una iniciativa desarrollada junto a la entidad social AlmaNatura que conecta a emprendedores con oportunidades de invertir en negocios hosteleros en pueblos en riesgo de despoblación, contribuyendo a dinamizar la economía local y fijar población.

A través de la Fundación Mahou San Miguel, la compañía mantendrá, además, su apuesta por la formación en hostelería dirigida a jóvenes, con el compromiso de que el 90% de los participantes acceda a un empleo de calidad tanto en zonas rurales como urbanas.

El segundo eje apunta a un objetivo ambicioso: alcanzar una cadena de valor completamente sostenible en 2040, apoyando y formando al conjunto de proveedores, distribuidores y clientes. ​

Uno de los proyectos clave será el programa 'Compartimos Futuro con la Hostelería', con el que Mahou San Miguel aspira a acompañar la transformación de más de 30.000 bares y restaurantes de aquí a 2030.

El plan incluye una certificación social y ambiental, diseñada en colaboración con The Sustainable Restaurant Association y el Basque Culinary Center, para diferenciar a los establecimientos que apuesten por criterios de sostenibilidad en su gestión.

Paralelamente, la empresa también ha puesto en marcha un piloto de cebada baja en emisiones en España, que busca reducir la huella ambiental de las materias primas y apoyar a proveedores locales que apuesten por prácticas agrícolas más responsables.

En materia de envases, el compromiso pasa por avanzar hacia formatos totalmente reciclables y/o reutilizables, fabricados en su mayor parte con material reciclado.

Consumidor en el centro y huella climática

La tercera pata de su plan está enfocada en colocar al consumidor en el centro para favorecer el bienestar de 35 millones de personas en 2030.

Aquí pretenden diversificar el negocio hacia opciones 0,0 y sin alcohol en mercados estratégicos, así como en diseñar un portafolio adaptado a nuevos hábitos de consumo, más sensibles a la salud y al equilibrio entre ocio y bienestar.

Además, la compañía se compromete a reforzar la accesibilidad y la transparencia. Todas sus referencias deberán incluir información clara y veraz no sólo sobre ingredientes y nutrición, sino también sobre aspectos vinculados a la sostenibilidad.

El objetivo de la empresa es facilitar a los consumidores decisiones de compra informadas, que tengan en cuenta no sólo el precio o el sabor, sino también la huella social y ambiental del producto.

El cuarto aspecto que han destacado es su apuesta climática y ambiental a largo plazo. Quieren lograr la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor para 2050. Para ello, acelerará la descarbonización de su negocio mediante el impulso de energías renovables en sus centros de producción y el fomento de la movilidad sostenible en su flota.

​Una de las iniciativas destacadas es la nueva planta de biomasa en Alovera (Guadalajara), que comenzará a operar en 2026 y con la que la compañía prevé reducir un 95% sus emisiones directas de dióxido de carbono en esa instalación.

En un contexto de profundas transformaciones económicas y sociales, la compañía aspira a demostrar que integrar los ODS en el corazón del modelo empresarial no es sólo una cuestión de responsabilidad, sino también de competitividad y visión de largo plazo.