Los glaciares argentinos en peligro: el Senado del país aprueba una reforma que reduce su protección

El Senado de Argentina ha aprobado este jueves una reforma a la ley de glaciares que reduce los territorios protegidos y permite nuevas inversiones mineras en áreas amparadas hasta ahora por la legislación actual, a la espera de que la Cámara de Diputados realice su votación sobre el texto.

El oficialismo ha logrado una victoria en forma de media sanción [la aprobación de una de las cámaras] con 40 votos a favor, 31 en contra y solo una abstención. Si los diputados aprobaran esta reforma solo faltaría la firma del presidente del país, Javier Milei, para ponerse en marcha.

Patricia Bullrich, presidenta del Senado y exministra de Seguridad, ha defendido que esta reforma es una prueba de que Argentina "es un país que cuida a sus provincias". Para ella, una de las principales aliadas del mandatario, la ley vigente "proteger ha sido paralizar", como ha contado la agencia Europa Press.

"Nosotros elegimos meternos en este momento histórico que va a permitir que la Argentina entre en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente", decía el pasado jueves, como recoge el diario argentino La Nación.

Lo que se pretende con esta modificación es, concretamente, distinguir el área periglaciar de las geoformas periglaciares, que sean reservas estratégicas de recursos.

Esta división supondría que no todo el territorio periglaciar contará con esa protección. Solo se garantizaría la seguridad de las formaciones con una función hídrica comprobable, expone el medio argentino.

La ley actual ampara tanto a los glaciares visibles como a los cuerpos menores que conforma ese entorno periglaciar, prohibiendo las actividades industriales en él. Si la reforma se aprueba, recortaría ese margen de preservación y las geoformas que hasta ahora se consideran relevantes verían limitada su protección

Esto limitaría la protección a las zonas circundantes de los glaciares con una gran función hídrica, algo que ha criticado enormemente la senadora del Partido Justicialista Anabel Fernández Sagasti. La política duda de la redacción de la reforma y arguye que no da seguridad jurídica ni "fija criterios técnicos para todas las provincias".

A pesar de las críticas, Agustín Coto, el senador responsable de informar sobre el proyecto en la Cámara Alta ha respaldado el cambio en la legislación actual subrayando el poder que le otorga a cada provincia para añadir o retirar cuerpos de hielo del inventario según los criterios técnicos y científicos del artículo 41 de la constitución del país.

El miembro del partido La Libertad Avanza sostiene que la normativa en vigor desde 2010 "desconoce la diversidad del país".

El entorno glacial en Argentina no está compuesto solo por las grandes masas blancas que se pueden ver en la Cordillera de los Andes. El país cuenta con casi 17.000 glaciares descubiertos (hielo perenne y a la vista) y de escombro (mezcla de roca y hielo), casi todos de este segundo grupo.

Para los especialistas, todos constituyen una fuente relevante de agua, destaca La Nación. De hecho, Lucas Ruiz, glaciólogo y exinvestigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, explicó a La Nación que en épocas de sequía estas formaciones pueden aportar hasta el 60% de agua a los ríos.