Una escuela infantil en Burundi impulsa el compromiso universitario en la XIII edición de los Premios al Voluntariado

La construcción y equipamiento de una escuela infantil en la comunidad rural de Ndava, en Burundi, ha sido el proyecto ganador de la decimotercera edición de los Premios al Voluntariado Universitario que concede la Fundación Mutua Madrileña.

La iniciativa, titulada 'Creciendo Juntos' y desarrollada en colaboración con ASU ONG (Asociación Solidaria Universitaria), contará con una dotación económica de 15.000 euros destinada a poner en marcha un centro para menores de entre 3 y 5 años.

En el proyecto participan 24 alumnos de distintas universidades madrileñas, entre ellas la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Navarra, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Villanueva, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad San Pablo, CUNEF Universidad y el Instituto de Empresa.

La propuesta ha sido seleccionada entre un total de 90 candidaturas en las que participan más de 1.500 estudiantes procedentes de 65 universidades españolas, en colaboración con 72 organizaciones no gubernamentales.

El proyecto ganador

El nuevo centro educativo se levantará en Ndava, una comunidad rural perteneciente a la comuna de Muhanga, en la provincia de Kayanza, con cerca de 65.000 habitantes.

En Burundi, miles de menores acceden a la educación primaria con carencias cognitivas, sociales y emocionales derivadas de la falta de estimulación durante los primeros años de vida.

La inexistencia de escuelas infantiles en zonas rurales genera, además, consecuencias añadidas. Pues, los niños crecen sin un entorno estable y seguro, los padres ven limitada su capacidad para trabajar y, en muchos casos, los hermanos mayores abandonan la escuela para asumir tareas de cuidado.

El proyecto busca intervenir en esta etapa temprana para ofrecer un espacio educativo adaptado a la primera infancia. Además del aprendizaje inicial, el centro garantizará servicios básicos como nutrición y atención sanitaria.

Su ubicación, junto a las escuelas primaria y secundaria que ASU ONG ha construido y gestiona en la localidad, permitirá dar continuidad al itinerario formativo desde los primeros años hasta la adolescencia.

La iniciativa se enmarca en casi dos décadas de trabajo de ASU ONG en Ndava. Y es que, durante 18 años, la organización ha desarrollado proyectos relacionados con el acceso a la sanidad, la educación, la mejora de infraestructuras y el impulso del emprendimiento social, con el objetivo de atender las principales necesidades de la población local.

Los premiados

Junto al primer premio, la Fundación Mutua Madrileña ha reconocido otras siete iniciativas con una dotación de 5.000 euros cada una.

Entre ellas figura un proyecto de educación en valores a través del baloncesto impulsado por estudiantes en colaboración con la Asociación La Torre de Hortaleza; el programa 'Ocio hospitalario', desarrollado por alumnos de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge junto a YMCA para mejorar el bienestar emocional de menores hospitalizados; y 'Abracadabra, la magia vuelve a nuestros pueblos', promovido por estudiantes de la Universidad CEU San Pablo con la Fundación Abracadabra para dinamizar municipios en riesgo de despoblación.

También han sido distinguidos 'Sabadeando juntos', de la ONG Nadiesolo; el campamento adaptado para personas sordociegas impulsado por APASCIDE; el proyecto 'Vacaciones en Paz 2026', orientado a la acogida temporal de menores saharauis con discapacidad en Cantabria; y el 'Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Ruanda', ganador en la categoría Universidad Solidaria.

Según el XIII Estudio sobre Voluntariado Universitario elaborado por la Fundación Mutua Madrileña, durante el curso 2024-2025 seis de cada diez universidades españolas incrementaron sus acciones solidarias, alcanzando 2.900 iniciativas en las que participaron más de 21.600 estudiantes. El 73% de estos proyectos se desarrollan en colaboración con ONG.

Desde hace trece años, estos galardones reconocen la implicación social de los jóvenes universitarios y su contribución a colectivos vulnerables dentro y fuera de España. A lo largo de su trayectoria, los premios han recibido 766 candidaturas y han destinado más de medio millón de euros a financiar proyectos solidarios.