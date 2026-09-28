La quiebra del orden global basado en reglas muestra las costuras de una ONU bloqueada por el veto y el "doble rasero"

Este lunes termina la Asamblea General de la ONU tras seis días con el foco puesto en los movimientos de cada uno de los líderes reunidos y con la polémica como protagonista. Uno de los ejemplos más claros fue la intervención de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

Muchas delegaciones le dejaron plantado, antes siquiera de empezar a hablar, como protesta por la masacre que está cometiendo Israel en Palestina y él les llamó "cobardes morales".

El discurso de Donald Trump también se llevó todos los focos. Una intervención en la que defendió a capa y espada la decisión de empezar una guerra con Irán. Unas palabras que no quedarían sin respuesta del país de Oriente Medio y cuyo mandatario ha acusado a Washington y a Israel de actuar contra el derecho internacional.

No se quedaron atrás tampoco los líderes ultraderechistas latinoamericanos, con Javier Milei, presidente de Argentina y José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, criticando el papel de la ONU. El argentino, incluso, llegó a tildarla de "institución inútil".

Si pensamos en la situación geopolítica actual y en los objetivos fundacionales de la institución global, es cierto que pueden surgir dudas sobre su utilidad. Nació tras la II Guerra Mundial para evitar que volviera a ocurrir un conflicto así y que no se produjera de nuevo algo como el Holocausto.

Sin embargo, en 2026 volvemos a encontrarnos en un momento de enorme tensión internacional y vemos diariamente la masacre del pueblo Palestino en las noticias y en incontables vídeos de redes sociales. Un genocidio en directo.

Por eso, aunque no sea en el mismo sentido que los ultraderechistas latinoamericanos, cabe plantearse cuál es el papel de la institución fundada hace 80 años y si sigue siendo un organismo útil.

Algo que no pasa desapercibido para ellos mismos, ya que la edición de este año se ha realizado bajo el lema 'Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos'.

Para Begoña Rodríguez, profesora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) "está demostrando su ineficacia para resolver conflictos por las propias normas de funcionamiento que se dio [en su fundación]". Algo enmarcado en un contexto de gran fragmentación y creciente "pisoteo del derecho internacional".

Una misión basada en "el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional", apunta Álvaro de la Torre, profesor en el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales de la UFV. Tanto él como Rodríguez creen que esto no es culpa de la propia ONU, sino de los Estados que la conforman.

Es un problema político en un momento en que los grandes liderazgos tienden más a dinámicas autocráticas que a dinámicas democráticas y de búsqueda del multilateralismo, indica el profesor universitario.

En este sentido, Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que estamos asistiendo a un momento de "agotamiento del equilibrio de poder sobre el que se construyó el sistema de 1945".

Xira Ruiz Campillo, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), señala que el auge de prioridades nacionales como la vivienda o la inmigración impulsa este rechazo al multilateralismo. En su opinión, el desgaste de la ONU es el claro reflejo de esta tendencia proteccionista.

El diseño institucional del Consejo de Seguridad concentra las principales críticas operativas. El derecho de veto reservado a las cinco potencias vencedoras paraliza cualquier acción coercitiva. Esta arquitectura provoca que, por ejemplo, las demandas de cese al fuego en Palestina –avaladas por la mayoría parlamentaria– queden bloqueadas de forma constante.

Ante este embudo, la Asamblea General ha intentado asumir responsabilidades mediante vías alternativas. Rodríguez recuerda que instrumentos como la resolución Uniting for Peace (que permite a la Asamblea tomar medidas cuando el Consejo está bloqueado por el veto) se concibieron para superar parálisis ejecutivas. Sin embargo, la docente enfatiza que sus dictámenes carecen de la fuerza vinculante requerida para imponer decisiones coercitivas.

El problema reside en la capacidad real para obligar al cumplimiento de las normas. Ferrero-Turrión matiza que la Asamblea sirve para "construir legitimidad política", aunque legalmente no puede sustituir al Consejo. Por ello, las iniciativas parlamentarias derivan habitualmente en un contrapeso de opinión sin consecuencias operativas inmediatas.

Esta impotencia institucional contrasta con la actividad reciente de la justicia internacional. Las órdenes cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia y los dictámenes de la Corte Penal Internacional han devuelto la atención a los crímenes en Gaza, aunque su impacto efectivo sobre las operaciones militares sigue resultando escaso.

La masacre en Palestina constituye uno de los factores que más mina la credibilidad de Naciones Unidas. De la Torre subraya que la parálisis para detener el uso de la fuerza no refleja solo un fallo normativo, sino la falta de voluntad política en las potencias para dotar al Derecho Internacional de recursos coercitivos.

Respecto a la comparecencia de Netanyahu en esta Asamblea General –pese a los señalamientos por crímenes de guerra–, el docente admite que se trata de un hecho que daña la imagen de la institución. Sin embargo, recuerda que el atril neoyorquino ha servido históricamente como altavoz obligado para mandatarios autocráticos y poco respetuosos con los derechos humanos.

El incumplimiento continuado erosiona el principio de que los acuerdos deben respetarse. Rodríguez advierte de que el orden global descansa sobre el criterio pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse, en español). Aceptar que las obligaciones legales se atienden según la conveniencia de cada Estado equivale a vaciar de contenido al propio Derecho Internacional.

A esta fragilidad procesal se suma la percepción de un abismo normativo entre bloques. La investigadora del ICEI resalta la falta de compromisos universales con la justicia penal, pues potencias clave no han ratificado el Estatuto de Roma. Algo que limita las herramientas para exigir la detención de líderes cuestionados, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La disparidad en las reacciones occidentales ha agravado la fractura geopolítica. Ferrero-Turrión sostiene que la contundencia aplicada contra la invasión rusa de Ucrania contrasta frontalmente con la tibia respuesta dada ante los ataques en Gaza. Esta asimetría alimenta las acusaciones de "doble rasero" vertidas desde el Sur Global.

No obstante, las naciones emergentes no buscan demoler el edificio multilateral. Ferrero-Turrión explica que plataformas como los BRICS+ operan como grupos de presión orientados a exigir reformas estructurales. No ofrecen un modelo alternativo completo, sino un foro desde donde cuestionar la hegemonía de Occidente.

A este respecto, Ruiz Campillo coincide en que el surgimiento de plataformas como los BRICS responde a la necesidad de encontrar alternativas efectivas cuando la gobernanza universal no ofrece respuestas. La investigadora sostiene que resulta comprensible que estos foros cobren protagonismo al agrupar a socios que comparten visiones e intereses comunes.

De la Torre coincide en que el Sur Global está ganando protagonismo al poner a las potencias del Norte frente a sus contradicciones. Pese a todo, el docente matiza que estos países tampoco constituyen un faro moral impecable, debido a las notorias deficiencias democráticas que arrastran en sus propios territorios.

En este mapa de creciente polarización, el riesgo no estriba en un choque repentino entre superpotencias, sino en el fin de la contención. La politóloga de la UCM advierte sobre el debilitamiento progresivo de los tratados de control nuclear y la sustitución de la diplomacia preventiva por la simple amenaza militar.

A pesar de las severas deficiencias operativas, los expertos coinciden en la necesidad de preservar el foro multilateral. Ruiz recalca que la ONU mantiene una representación prácticamente universal y un espacio permanente de negociación que sigue resultando insustituible para abordar emergencias globales como la pobreza o el desarrollo.

La organización internacional sirve hoy como el último escenario donde Estados antagónicos comparten diálogo y lenguaje común, insiste Ferrero-Turrión. La profesora de la Complutense concluye que, sin esta arquitectura diplomática, el escenario global "quedaría expuesto a la ley del más fuerte y a la arbitrariedad pura de los bloques".