Más de 1.500 M de personas sufrieron al menos 30 días de calor extremo agravado por el cambio climático este verano

Más de 1.500 millones de personas en todo el mundo experimentaron al menos 30 días de calor extremo provocado o intensificado por el cambio climático entre junio y agosto de 2026.

Durante ese mismo periodo, más de una cuarta parte de la población estuvo expuesta a temperaturas medias fuertemente influenciadas por el calentamiento causado por la actividad humana, según el último análisis de Climate Central que analiza las temperaturas entre el 1 de junio y el 31 de agosto en 252 países, territorios y dependencias y en 949 ciudades.

El informe utiliza el Índice de Cambio Climático (CSI), desarrollado por los científicos de Climate Central, para determinar hasta qué punto las temperaturas observadas estuvieron condicionadas por el cambio climático antropogénico.

El análisis sitúa a Asia como el continente con mayor población expuesta a calor peligroso. Y es que unos 2.800 millones de personas, el 58% de la población asiática, afrontaron al menos 30 días con temperaturas por encima del umbral considerado peligroso. India concentró 117 millones de personas expuestas, seguida de China, con 94 millones, e Indonesia, con 83 millones.

La situación también fue intensa en Europa, donde siete de los diez países con las temperaturas más inusualmente altas del planeta se encontraban en este continente, entre ellos Francia, Suiza e Italia. Experimentaron temperaturas medias durante el verano meteorológico 3,5 °C por encima de su promedio de referencia, que corresponde a 1991-2020.

54 países

La contaminación que retiene el calor, asociada principalmente a la combustión de carbón, petróleo y gas, contribuyó a elevar las temperaturas en prácticamente todas las regiones analizadas. En el hemisferio norte, donde junio, julio y agosto corresponden al verano meteorológico, el efecto coincidió con temperaturas excepcionalmente elevadas.

Un total de 54 países registraron entre junio y agosto de 2026 su periodo más cálido desde 1970. Entre ellos figuran Francia, Italia y Reino Unido, donde el comportamiento térmico estuvo condicionado en algunas zonas por el fortalecimiento de El Niño, que añadió una fuente adicional de calor a las temperaturas registradas durante la temporada.

El análisis diferencia entre el calor registrado y la parte atribuible a la influencia del cambio climático. Para ello, el CSI clasifica las temperaturas en una escala de 1 a 5. Los valores positivos indican que una temperatura determinada es cada vez más probable como consecuencia del calentamiento antropogénico.

Amanecer sobre el Guadalquivir y la zona de Tablada en Sevilla, España. iStock

Climate Central centra su análisis en los días con CSI 2 o superior, considerados aquellos en los que existe una fuerte influencia del cambio climático.

El segundo indicador empleado es el de días de calor peligroso. Se consideran aquellos en los que la temperatura supera el percentil 90 de las registradas localmente durante el periodo 1991-2020. El umbral es diferente para cada lugar y permite identificar condiciones térmicas especialmente elevadas respecto a la experiencia climática reciente de esa zona.

El tercer indicador son las anomalías de temperatura, que muestran la diferencia entre las temperaturas registradas y el promedio correspondiente al periodo 1991-2020. Esta medida permite identificar cuánto se alejaron las condiciones del comportamiento habitual.

En el foco

Estados Unidos afrontó un verano especialmente cálido. De acuerdo con los datos de la NOAA recogidos por Climate Central, el país continental registró en 2026 su verano más caluroso desde que existen registros, además del julio más cálido de su historia.

Entre junio y agosto, la temperatura media nacional se situó aproximadamente 1,4 °F por encima del promedio de 1991-2020. Asimismo, la persona promedio en Estados Unidos experimentó alrededor de 26 días con temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático, correspondientes a valores CSI 2 o superiores.

La exposición al calor peligroso fue todavía mayor. Cerca de 293 millones de personas, equivalentes al 86% de la población estadounidense, experimentaron al menos 30 días de calor peligroso durante los tres meses de verano. California, Texas, Florida y Nueva York concentraron aproximadamente un tercio de esa población.

El oeste del país registró algunas de las mayores anomalías. Colorado presentó temperaturas estivales 4,4 °F por encima de lo habitual, mientras Utah y Nevada alcanzaron 3,8 °F. Los estados occidentales también concentraron cuatro de los cinco territorios con mayor número de días de calor extremo. Nuevo México registró 66 días, Nevada 63, Colorado 61 y Utah 58.

El cambio climático tuvo además un peso elevado en las temperaturas extremas registradas en las ciudades. Más de 69 millones de personas en Estados Unidos experimentaron al menos 30 días de calor extremo agravado por el cambio climático. En 141 de las 247 ciudades estudiadas fue responsable de al menos la mitad de los días de calor extremo experimentados.

San Juan, en Puerto Rico, registró 71 días de calor extremo atribuibles a la influencia del cambio climático, la cifra más alta entre las ciudades estadounidenses analizadas.

Florida presentó también una elevada exposición. Unos 22 millones de personas, el 96% de la población del estado, experimentaron al menos 30 días de calor extremo agravado por el cambio climático. En el conjunto del estado se contabilizaron 44 días de este tipo.

Exposición desigual

El efecto del calor también se extendió por el resto de Norteamérica. En Canadá se registraron 33 días de calor extremo, de los cuales 17 estuvieron vinculados al cambio climático. El periodo coincidió con una temporada de incendios forestales que también se vio agravada por el calentamiento global.

En México, la población experimentó 24 días de calor extremo, de los que 20 estuvieron relacionados con el cambio climático. En Centroamérica y el Caribe, todos los países analizados registraron más de dos meses de temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático.

Jamaica, Puerto Rico, las Islas Turcas y Caicos y Guatemala alcanzaron 90 días con CSI 2 o superior.

África también presentó una elevada frecuencia de temperaturas condicionadas por el calentamiento global. Seis países o territorios registraron temperaturas fuertemente influenciadas por el cambio climático durante al menos el 95% del periodo analizado. Reunión contabilizó 92 días, Ruanda 91, el Triángulo de Ilemi 90, Uganda 89, Etiopía 88 y Comoras 88.

En 37 países africanos, el cambio climático fue responsable de al menos la mitad de los días de calor extremo registrados entre junio y agosto. Uganda constituye uno de los casos más destacados, ya que los 27 días clasificados como calor extremo estuvieron vinculados al cambio climático.