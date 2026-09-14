Apoyo psicológico y social para las víctimas de violencia de género: "Trabajamos para que tengan una vida libre"

Casi 200.000 fueron las denuncias interpuestas por violencia de género en España en 2024, 544 cada día, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

Unas cifras que demuestran la urgencia de ayudar a las mujeres que la sufren a alejarse de sus maltratadores y de apoyarlas cuando lo consiguen. En su proceso de recuperación es fundamental que cuenten con todo tipo de atención, desde psicológica hasta la social para que puedan recuperar una vida independiente.

Con este objetivo nació el proyecto Rompe tu Silencio de Cáritas Toledo, con el que acompañar "en todos los sentidos" a las víctimas en la recuperación de su dignidad, autoestima y capacidad de decisión, explica Mónica Moreno, secretaria general de esta delegación de la ONG.

El programa fue impulsado hace más de siete años por la Iglesia de Toledo, está coordinado por Cáritas Diocesana de este territorio y cuenta con la colaboración de las delegaciones de Familia y Vida, Apostolado Seglar, la Fundación COF y la Delegación de Migraciones.

Ahora, Rompe tu silencio ha sido uno de los beneficiarios en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña.

"Trabajamos para que reconozcan sus derechos fundamentales y desarrollen un proyecto de vida libre y autónomo", subraya. Para ello ofrecen una atención integral que abarca desde la detección y recuperación hasta la reinserción, garantizando la defensa de sus derechos y trabajando simultáneamente en la prevención y sensibilización social.

Además, las víctimas de violencia de género disponen de apoyo psicológico y espiritual para devolverles la autoestima tanto a ellas como a sus hijos.

Durante 2025, el proyecto atendió a 47 mujeres: se realizaron valoraciones de 23 casos y se registraron 17 nuevos ingresos, indica Moreno. Del total, 21 recibieron atención psicológica; "algunas continúan en tratamiento y otras lo han finalizado por motivos como el alta terapéutica, mudanza o, en algunos casos, falta de adherencia al proceso".

La mayoría son extranjeras

La secretaria general de Cáritas Toledo cuenta que el perfil de las víctimas es diverso, aunque "predomina la mujer en situación de exclusión social, sin recursos económicos ni respaldo familiar".

El 70% son mujeres extranjeras que necesitan un acompañamiento integral en todos los ámbitos y la edad media se sitúa entre los 35 y 40 años. Este último dato refleja una demanda de población "relativamente joven en situación de alta vulnerabilidad", destaca.

Sus necesidades principales al llegar son el alojamiento temporal (detectado por los profesionales), la cobertura de necesidades básicas y atención psicológica (demandado por las propias participantes), desgrana Moreno. Tres aspectos que cubren desde la ONG.

Una de las habitaciones de Cáritas Toledo para acoger a víctimas de violencia de género. Cáritas Toledo

Por otro lado, abordan a los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia y el maltrato. El objetivo es "su recuperación personal y el restablecimiento de su dignidad" y para ello se coordinan colegios, institutos, centros de salud mental y abogados para asegurar su bienestar.

Moreno define esta parte como esencial: "Buscamos construir el futuro de un menor libre de violencia". Esto es que no repita patrones aprendidos y que se integre en la sociedad como un ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos.

Eso sí, la secretaria general de Cáritas Toledo explica que los pequeños no reciben atención psicológica directamente. Intervienen a través de las madres, fortaleciendo sus competencias parentales y regulación emocional porque han visto que la mejora emocional de la madre actúa como el principal factor protector para el bienestar de los hijos.

"Les brindamos psicoeducación para que identifiquen señales de malestar en sus hijos y generen entornos seguros", desgrana. Si detectan una necesidad mayor, derivan el caso a recursos especializados.

Vulnerabilidad

Al acompañar a estas mujeres, el equipo puede conocer de cerca sus miedos y las complejas circunstancias que afectan su salud física y mental. "Lamentablemente, la pobreza y la precariedad van en aumento", se queja Moreno.

De hecho, estos dos factores, que desembocan en vulnerabilidad y dependencia económica de la pareja, son determinantes para que se mantenga ese círculo de violencia. La falta de empleo o de ingresos estables incrementan el estrés en el hogar, lo que a menudo actúa como un catalizador que eleva los índices de violencia, advierte.

Uno de los mayores retos de la ONG es seguir reforzando el acompañamiento psicológico y espiritual, "ayudando a que la mujer recupere su autoestima y se libere de la culpa". Lo que buscan es fortalecer su autonomía emocional mediante sesiones individuales y talleres mensuales de regulación emocional y desarrollo personal.

También es fundamental mejorar la coordinación con los equipos de Cáritas y otros recursos del territorio (entidades, administraciones, fuerzas de seguridad...) para llegar a más mujeres, cuenta Moreno.

"La recuperación, no es un proceso rápido, pero es posible cuando se ofrece un acompañamiento seguro y constante", arguye. Para ella, el reto es seguir siendo ese primer espacio de confianza donde las mujeres se sientan, por fin, escuchadas y validadas.

Desde Rompe tu Silencio ponen a disposición de las víctimas todas las áreas de Cáritas: acompañamiento individualizado, atención psicológica, cobertura de necesidades básicas, formación para el empleo y asesoría jurídica. Pueden dar el primer paso llamando a su teléfono 24 horas: 659 016 016.