Ansiedad, aislamiento y acoso: así trabaja AFES para detectar el malestar emocional antes de que sea demasiado tarde

La ansiedad, el aislamiento, las autolesiones o el acoso escolar ya no son problemas excepcionales entre niños y adolescentes. Cada vez aparecen a edades más tempranas y, cuando no se detectan a tiempo, pueden condicionar el desarrollo emocional durante años.

Consciente de esta realidad, AFES Salud Mental Murcia ha puesto en marcha un programa que lleva la atención psicológica directamente a los centros educativos para intervenir antes de que el malestar se cronifique.

Gracias al apoyo de la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña, la entidad desarrolla un proyecto que combina charlas de promoción de la salud mental, atención terapéutica individual a menores y formación específica a docentes.

El objetivo es doble. Por un lado, prevenir la aparición de problemas de salud mental y, por otro lado, ofrecer un acompañamiento especializado a aquellos niños y adolescentes que ya presentan dificultades emocionales.

La iniciativa surge como respuesta al incremento de los problemas de salud mental entre la población infanto-juvenil.

Y es que, como explican desde AFES Salud Mental Murcia, "muchos trastornos comienzan antes de los 14 años y la ansiedad, la depresión o los problemas de conducta están cada vez más presentes". A ello se suma que los recursos disponibles no siempre cubren todas las necesidades existentes, especialmente en el ámbito preventivo.

Explicación individual de AFES Salud Mental Murcia. Cedida

Por ello, la entidad decidió crear un servicio específico dirigido a menores que complementa la atención prestada desde los Centros de Salud Mental. El programa combina el trabajo psicológico y social para ofrecer una atención integral adaptada a cada caso.

Aunque parte de las derivaciones proceden de los equipos de orientación de los centros educativos, también llegan menores remitidos desde los servicios de salud mental o por iniciativa de sus propias familias.

La sintomatología En el ámbito escolar, los profesionales detectan cada vez con mayor frecuencia síntomas de ansiedad, aislamiento, tristeza persistente, dificultades para gestionar la frustración o problemas de conducta que afectan tanto al bienestar emocional como al rendimiento académico. Entre las situaciones que más preocupan destaca el aumento de las conductas autolesivas desde la pandemia. También son frecuentes los casos relacionados con el acoso escolar y el ciberbullying, así como conflictos derivados de la impulsividad o de dificultades en el desarrollo socioemocional. A ello se añaden problemas en los hábitos de estudio que terminan generando frustración, baja autoestima y desmotivación.

Ámbito de actuación

Para responder a esta realidad, el programa articula dos líneas de actuación complementarias.

Por un lado, desarrolla acciones de sensibilización y promoción de la salud mental dirigidas a toda la comunidad educativa para reducir el estigma y favorecer la detección precoz.

Por otro lado, ofrece intervención terapéutica individual y grupal a menores que ya presentan dificultades, tanto en los propios centros educativos como en las instalaciones de la entidad, en coordinación con los servicios de salud mental.

Desde AFES insisten además en la importancia de evitar etiquetas prematuras. "El término 'trastorno' en infancia y adolescencia debe manejarse con mucha cautela", señalan.

Por ello, prefieren hablar inicialmente de dificultades o situaciones de malestar emocional y analizar cada caso de forma individual antes de realizar cualquier diagnóstico.

Las problemáticas más habituales están relacionadas con la gestión emocional, la ansiedad, la tristeza persistente, el aislamiento y las dificultades en las relaciones sociales. En muchos casos, explican, estos problemas están vinculados al bullying, al ciberbullying o a un uso excesivo de los entornos digitales que favorece el retraimiento.

La intervención temprana resulta decisiva porque permite actuar cuando el desarrollo emocional todavía está en plena construcción. "Transmitimos al menos que su malestar importa, que merece ser escuchado", explican desde la entidad.

Salida de ocio a la bolera de AFES Salud Mental Murcia. Cedida

Al mismo tiempo, trabajan con las familias para ayudarles a comprender mejor lo que ocurre a sus hijos y desmontar falsas creencias sobre salud mental.

El proyecto también reserva un papel protagonista al profesorado. Los docentes reciben formación para identificar señales de alerta, actuar ante las primeras manifestaciones de malestar emocional y activar los protocolos adecuados.

Además, participan en el seguimiento de cada caso junto al resto de profesionales, convirtiéndose en una pieza clave para garantizar una intervención coordinada.

Apoyo externo

El respaldo de la Fundación Mutua Madrileña ha supuesto un punto de inflexión para el crecimiento del programa. Aunque AFES desarrolla este servicio desde principios de los años 2000 con recursos propios, 2025 ha sido el primer ejercicio en el que ha contado con financiación externa para fortalecerlo.

Gracias a esta colaboración, la entidad ha podido ampliar las actuaciones preventivas y terapéuticas, mejorar la accesibilidad al servicio y extender la difusión del programa a 19 centros educativos, 15 centros sanitarios y ocho centros de servicios sociales de la Región de Murcia.

Como resultado, se han recibido 45 demandas de atención, se han acogido a todas las familias solicitantes y se han diseñado planes de intervención individualizados para los menores incorporados al proyecto.

Pese a estos avances, desde AFES consideran que todavía quedan importantes desafíos. El estigma sigue dificultando que muchas familias pidan ayuda a tiempo, persisten las listas de espera para acceder a recursos especializados y continúa siendo necesaria una mayor coordinación entre los distintos servicios implicados.

Por ello, la entidad defiende reforzar la prevención desde edades tempranas, incrementar los recursos especializados en salud mental infanto-juvenil, formar a profesionales no especialistas para facilitar una detección precoz y seguir impulsando campañas de sensibilización que permitan hablar de salud mental con naturalidad.

Solo así, sostienen, será posible garantizar que ningún niño o adolescente afronte su malestar en silencio.