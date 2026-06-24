Embajadores influencers, Lego geopolítico y amores de Mundial: así es la "diplomacia de las redes sociales"

El pasado noviembre las redes españolas estaban de luto: se marchaba Takahiro Nakamae, el 'embajador influencer' de Japón en España. El veterano diplomático dejaba paso a un nuevo embajador tras acumular 34.000 seguidores (que igual no parecen muchos, pero para su profesión lo son) a base de subir fotos y vídeos contando lo mucho que le gusta España.

No es una forma de hablar: un selfie desayunando chocolate con churros —un retrato muy de padre, además—, fotos con la Asociación de Amigos de la Boina —y con boina—, recomendaciones culinarias, explicaciones sobre la cultura de su país…

Su cuenta la ha heredado Hiroshi Yamauchi, actual embajador, que se citó con su homólogo holandés antes del partido que enfrentó a ambos países en el Mundial de Fútbol para posar con las respectivas equipaciones oficiales.

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos ha servido, entre otras cosas, para resucitar la creatividad de las embajadas iraníes por el mundo, después de meses de vídeos creados con IA, y saltándose la marca registrada de Lego, criticando al gobierno de Donald Trump mientras duraba el conflicto bélico entre otros países.

¿Qué es todo esto? ¿Memes? ¿Bromas? ¿El siglo XXI? Puede ser, pero también es diplomacia. En concreto, ciberdiplomacia.

Comunicación directa

En sentido estricto, la ciberdiplomacia se refiere a la cooperación internacional en cuestiones de seguridad cibernética o infraestructura digital, y el Derecho Internacional aplicado a asuntos relacionados.

Pero en los términos que lo usan politólogos y otros analistas, viene a hablar de la diplomacia del "poder blando". Manu Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, explica que en este caso hablamos de las "estrategias de comunicación que se desarrollan por cada uno de los actores de de la sociedad internacional en las redes sociales".

Es decir, hay una estrategia de comunicación mayor que es por valija diplomática, cartas, reuniones discretas entre embajadores… "y es discreta, a largo plazo, de alto nivel". Por otro lado, señala Rodríguez, en redes la relación entre los diferentes países se manifiesta de manera "más abierta, más transparente". Naciones que son aliadas comparten contenido o reaccionan a sus perfiles y otros demuestran comunicación hostil.

En su caso, acaba de publicar el artículo Ciberdiplomacia: memes en vez de bombas en la Revista de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). En él analiza el caso concreto de los vídeos de IA y los 'zascas' de las embajadas iraníes dirigidas a la imagen del gobierno de Estados Unidos entre su propia población o sus países aliados en Occidente.

Habla de lo que el politólogo Joseph Nye definió como el "poder blando" como la capacidad de influir en la política a través de la atracción más que de la coerción. Es decir, "cómo generar simpatía para liderar procesos, para generar cambio sin recurrir a la violencia", añade Rodríguez.

Un ejemplo paradigmático es Japón y su uso de la cultura: el manga, el anime, la cultura otaku, el J-Pop "han conseguido que el país parezca moderno, actual… y que se dejen de lado en su imagen a nivel mundial cuestiones como que el racismo interno, los casos de corrupción de varios de sus gobiernos, etcétera…". Otro ejemplo serían las telenovelas turcas, o el K-Pop para Corea del Sur.

En una época en la que gran parte de la población mundial se informa a través de las redes sociales, la ciberdiplomacia es una herramienta fundamental para virar opiniones públicas a favor o en contra.

Para Rodríguez, tiene la ventaja de que, si se trabaja bien, y con las limitaciones propias que pueda tener una cuenta institucional, "son mensajes que parecen muy espontáneos, muy de la cultura de internet. No la ventaja supermaquillada que ha tenido que pasar por 15 departamentos y ha tardado un año en elaborarse. Se nota a la legua cuando no es así, porque la gente no es tonta".

Irán y el cocinero viral

En España fue muy viral una respuesta de la cuenta en Twitter de la Embajada de Irán citando una publicación del presidente de los EEUU, Donald Trump, en sus vaivenes sobre el Estrecho de Ormuz. Compartió un clip de un programa de directos de hace 20 años, en el que un cocinero reprochaba su torpeza a la reportera en lengua vernácula: "¡¿Pero cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?!".

Es gracioso, se adapta al contexto español (nadie reconocería el vídeo o entendería la expresión en cualquier otro lugar) y ridiculiza al mandatario enemigo. Pero "en el caso entre Estados Unidos e Irán es una cosa, digamos, menos simpática", analiza Rodríguez. "Aquí estamos hablando de una estrategia de acusaciones cruzadas bastante salvajes y, obviamente, Irán lleva mucho tiempo preparándose para esto".

Países como Irán o en menor medida como Rusia, "saben perfectamente que el talón de Aquiles de las democracias occidentales es la opinión pública, que puede derribar un gobierno". En este caso "hablamos de asuntos más complejos, como las fake news y similares".

En estos casos, apunta el politólogo, "se está intentando conectar con ciertas fracturas dentro de la opinión pública del país en el que quieres influir. Presentas tu posición como la de los buenos, eres un resistente antiimperialista, tienes la moral de tu parte".

Rodríguez insiste: "no es que Irán se comporte como un niño haciendo bromas, está usando una herramienta que parece infantil con un objetivo político. Sabían que Trump no podía sostener la guerra indefinidamente sin apoyo, y si en los otros países occidentales era percibido o como un agresor o como alguien ridículo, se le complicaba".