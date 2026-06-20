117,8 M de desplazados y 45 M de niños refugiados: el mapa de una generación que solo pide "una oportunidad de futuro"

Akram tenía un plan. Como millones de jóvenes en todo el mundo, imaginaba terminar sus estudios, acceder a la universidad y construir una carrera profesional. Pero la guerra se interpuso en su camino.

Nació en Siria, continuó su educación en el Líbano tras huir del conflicto y hoy, ya refugiado en España, intenta reconstruir una vida que la violencia obligó a pausar.

Su sueño sigue siendo el mismo: estudiar farmacia y ayudar a otras personas. Sin embargo, los obstáculos burocráticos, la necesidad de aprender un nuevo idioma y las dificultades para homologar sus estudios amenazan con retrasar ese futuro que tanto tiempo lleva persiguiendo.

"La educación es la llave para abrir todas las puertas", resumía este jueves 18 de junio durante la presentación de la campaña 'Escuela Refugio', impulsada por Entreculturas y Alboan con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra este 20 de junio.

Las cifras reflejan la magnitud de una crisis que no deja de crecer. Según el último informe de ACNUR sobre tendencias globales de desplazamiento forzado, al cierre de 2025 había 117,8 millones de personas desplazadas en el mundo.

De ellas, 45 millones eran niños y niñas menores de edad, lo que significa que prácticamente la mitad de la población desplazada todavía no ha cumplido los 18 años.

Actualmente, uno de cada cinco niños del planeta vive en una zona afectada por conflictos armados, lo que supone alrededor de 520 millones de menores expuestos a la violencia, la inseguridad y la interrupción de servicios básicos como la educación o la atención sanitaria.

Solo entre 2018 y 2024 nacieron 2,3 millones de niños refugiados.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) registró además 41.763 violaciones graves contra la infancia en contextos de conflicto durante el último año. Una cifra tras la que se esconden asesinatos, mutilaciones, secuestros, reclutamientos forzosos, violencia sexual y ataques contra escuelas y hospitales.

Traducido a una escala diaria, significa que 78 niños son víctimas directas de la guerra cada día.

Campo de refugiados de Cox's Bazar Bangladesh en 2026. Ben Adams World Vision

Aunque por primera vez en más de una década el número total de desplazados se redujo ligeramente —alrededor de un 4% respecto al año anterior—, las organizaciones humanitarias advierten de que este aparente avance puede resultar engañoso.

La disminución responde principalmente al retorno de 14,7 millones de personas a sus lugares de origen. Sin embargo, gran parte de esos regresos se han producido en condiciones extremadamente precarias, hacia países donde la inseguridad continúa siendo una realidad cotidiana.

Los principales escenarios de esta crisis se encuentran repartidos por varios continentes. Aunque, en esa línea, Sudán se ha convertido en la mayor emergencia de desplazamiento del planeta, con más de 13 millones de personas que han abandonado sus hogares.

La guerra civil iniciada en 2023 ha desencadenado una catástrofe humanitaria que sigue agravándose y que ya ha provocado desplazamientos masivos hacia Chad, Sudán del Sur y otros países vecinos.

La situación tampoco mejora en la República Democrática del Congo, donde décadas de violencia vinculada al control de recursos naturales mantienen a millones de personas desplazadas dentro de sus propias fronteras.

En Colombia, pese a los avances en los últimos años, solo en 2025 se registraron cerca de 394.000 nuevos desplazamientos y más de un millón de personas sufrieron confinamientos o restricciones de movilidad por la persistencia de grupos armados.

En Siria, 15 años después del inicio de la guerra, las heridas siguen abiertas. Casi ocho millones de personas permanecen desplazadas y más de 8.000 escuelas han sido destruidas o dañadas.

Antes del conflicto, la escolarización primaria alcanzaba el 97%; hoy, más de 2,4 millones de niños sirios no asisten a la escuela, una cifra que representa más de la mitad de la población infantil del país.

Por su parte, la situación en Líbano ejemplifica cómo los conflictos regionales terminan repercutiendo sobre la infancia. Allí, más de 1,1 millones de personas han huido de sus hogares debido a la escalada de violencia entre Israel y Hezbolá.

El país, que ya acogía a más de un millón de refugiados sirios, afronta una presión extraordinaria sobre unos servicios públicos que llevaban años debilitados por la crisis económica y la explosión del puerto de Beirut en 2020.

"Las escuelas se han convertido en refugios para las personas desplazadas y miles de niños han visto interrumpida su educación", explicó Jesús Sevilla, cooperante de Entreculturas en Beirut.

Refugio refugiadas sirias. Elisa Bernal Acción contra el Hambre

Según detalló, cerca del 20% del alumnado refugiado atendido por la organización quedó fuera del sistema educativo formal durante el último curso debido a nuevas trabas administrativas y a la saturación de las plazas disponibles.

La situación es aún más extrema en Gaza, donde la guerra ha devastado prácticamente todo el sistema educativo. Según los datos recopilados por Entreculturas, el 90% de las infraestructuras de la Franja han sido destruidas o dañadas.

En total, han sido atacadas 179 escuelas públicas, 63 edificios universitarios y más de un centenar de centros gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Además, 20.058 estudiantes han muerto y más de 31.000 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva. Más de 658.000 menores llevan casi dos años privados de educación.

Ayuda en disminución

La crisis de desplazamiento forzado coincide con la reducción de la financiación internacional destinada a responder a estas emergencias. Y es que, según Naciones Unidas, el sistema humanitario global atraviesa el mayor recorte de financiación de su historia reciente.

En 2025 la ayuda humanitaria cayó un 35,6% respecto a los niveles registrados en 2022. Aunque el impacto ha sido especialmente severo en el ámbito educativo, donde la reducción alcanzó el 37%.

La paradoja resulta evidente. Nunca había habido tantas personas desplazadas en el mundo y, sin embargo, los recursos disponibles para atenderlas son cada vez menores.

"La cuestión no es si estos sueños son alcanzables, sino si existe voluntad política y el valor para hacerlos realidad", advertía recientemente Amanda Rives, directora sénior de política humanitaria, incidencias y alianzas de World Vision.

La organización presentó este mes de junio el informe In the Shadow of Hunger (A la sombra del hambre), elaborado junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA), que analiza cómo los recortes humanitarios están afectando a miles de familias desplazadas en África, Asia y América Latina.

Los resultados dibujan un escenario alarmante. Más del 64% de los hogares encuestados dependen de la ayuda internacional para cubrir sus necesidades básicas.

El 57% reconoce que algún miembro de la familia se acostó con hambre durante el último mes. Uno de cada cinco hogares asegura que sus hijos han tenido una asistencia irregular a la escuela y un 11% afirma haber sufrido separaciones familiares.

La investigación revela además una conexión directa entre pobreza extrema y vulneración de derechos infantiles.

Los menores que viven en hogares con mayores niveles de inseguridad alimentaria tienen siete veces más probabilidades de verse empujados al matrimonio infantil. También aumenta significativamente el riesgo de abandono escolar, trabajo infantil o explotación.

"A veces solo comemos una vez al día", relataba un niño colombiano entrevistado para el estudio. "Cuando nuestros padres no encuentran trabajo, se desesperan aún más".

Los rostros de la crisis

En Sudán, donde se desarrolla actualmente la mayor crisis de desplazamiento del planeta, Aluel todavía recuerda el momento en que un proyectil impactó sobre su vivienda en Jartum. "Mató a mi bebé", relata. Ella también resultó herida y aún conserva fragmentos de metralla en el cuerpo.

Hoy vive en un asentamiento para refugiados en Sudán del Sur, donde organizaciones como Oxfam Intermón proporcionan asistencia básica a quienes han logrado escapar de la guerra. Sin embargo, la tragedia se repite una y otra vez con distintos nombres y escenarios.

Afrah, una mujer sudanesa de 28 años, huyó junto a su marido y sus hijos después de meses de violencia. Durante el desplazamiento dio a luz al menor de sus hijos al borde de una carretera, sin asistencia médica. Más tarde perdió a otro de sus hijos durante la huida hacia Chad.

Niños y niñas residentes en albergues colectivos en Baalbek - Hermel (Líbano) . World Vision

En Ucrania, Myroslava intenta recuperar la movilidad tras resultar herida por la guerra. Llegó a un centro de rehabilitación en silla de ruedas y hoy sueña con algo aparentemente sencillo: "Poder caminar hasta el mar junto a mi madre y mi abuela".

En el sur de Líbano, Mahmoud vive con su familia en un refugio después de que los bombardeos destruyeran su casa. "No queda nada", resume.

Y en Beirut, Rudayna Mustafa, refugiada sudanesa acompañada por Entreculturas, afronta una doble incertidumbre. Además de haber tenido que huir en varias ocasiones, trata de encontrar atención adecuada para una de sus hijas, diagnosticada con trastorno del espectro autista.

"Hemos sufrido mucho, pero espero que mis hijos tengan una vida mejor", explica.

Robar la infancia

Además de las propias pérdidas materiales, los conflictos dejan secuelas invisibles que pueden acompañar a los menores durante toda su vida. Farah lo sabe bien.

Esta niña libanesa ha tenido que desplazarse en tres ocasiones distintas. Cada movimiento significó abandonar una escuela, perder amistades y empezar de nuevo. Ahora apenas duerme. "Los sonidos son más fuertes por la noche. Tengo miedo incluso cuando cierro los ojos", cuenta.

Las organizaciones que trabajan sobre el terreno alertan de que estas consecuencias psicológicas suelen recibir menos atención que otras necesidades inmediatas, pese a su enorme impacto a largo plazo.

Por ello, muchos de los programas educativos desplegados en contextos de emergencia incluyen apoyo psicosocial, actividades recreativas y espacios seguros donde los menores puedan recuperar cierta sensación de normalidad.

La experiencia demuestra que la escuela desempeña un papel mucho más amplio que el estrictamente académico. Proporciona estabilidad en medio del caos, facilita la detección de problemas de salud mental, reduce riesgos de explotación y ayuda a reconstruir vínculos comunitarios dañados por la violencia.

"Los niños no solo necesitan volver a aprender matemáticas", explicaba Batu Mussa, responsable regional de Educación del Servicio Jesuita a Refugiados en Oriente Medio. "Necesitan volver a entender que la escuela es un lugar donde pueden sentirse seguros, donde pueden soñar y donde pueden imaginar un futuro".

Invertir en paz

Las organizaciones humanitarias insisten en que la educación no debe considerarse una consecuencia posterior de las emergencias, sino una respuesta inmediata a ellas.

Entreculturas y Alboan recuerdan que garantizar el acceso a las aulas significa proteger otros derechos fundamentales, desde la alimentación hasta la salud o la protección frente a la violencia. Pero también supone invertir a largo plazo.

"La educación tiende puentes", señalan ambas organizaciones en su informe La educación salva vidas. ¿El motivo? Forma personas preparadas para la reconciliación, fomenta el pensamiento crítico y ayuda a reconstruir sociedades capaces de superar los traumas de la guerra.

Un niño es pesado por personal de Acción contra el Hambre en República Democrática del Congo. Inès Olhagaray Acción contra el Hambre

Por ese motivo, reclaman que al menos el 10% de la ayuda humanitaria internacional se destine a educación, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, y piden reforzar mecanismos como la Declaración sobre Escuelas Seguras, destinada a proteger centros educativos y universidades de usos militares durante los conflictos.

Además, la reivindicación adquiere una relevancia especial en un momento en el que los presupuestos militares crecen en buena parte del mundo mientras disminuyen los recursos destinados a cooperación internacional.

En cualquier caso, mientras gobiernos y organismos internacionales debaten sobre financiación, millones de niños continúan esperando.

Esperan regresar a una escuela destruida por las bombas. Esperan que se reconozcan sus estudios. Esperan que termine una guerra que no comenzaron. Esperan, simplemente, poder volver a ser niños.

Akram forma parte de esa generación. Después de haber estudiado en Siria, en Líbano y ahora en España, sigue intentando abrirse camino hacia la universidad. Su sueño continúa siendo terminar Farmacia.

Y es que, detrás de los 117,8 millones de desplazados, de los 45 millones de niños refugiados y de los más de 50 conflictos activos del planeta, existen millones de proyectos de vida suspendidos.

Porque, como repiten las organizaciones humanitarias, proteger una escuela en medio de una guerra significa proteger la posibilidad de que toda una generación tenga todavía un futuro.