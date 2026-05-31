Retención de salarios, jornadas interminables y ausencia de contratos claros: así es el lado oculto del trabajo en alta mar

La flota de OPAGAC está altamente regulada y opera bajo estándares laborales y sociales muy estrictos. OPAGAC

El océano sigue escondiendo una de las caras más invisibles de la globalización. Y es que, mientras el debate sobre sostenibilidad suele centrarse en la protección de los ecosistemas marinos, los trabajadores continúan faenando en condiciones opacas, lejos de la mirada pública y, en muchos casos, sin mecanismos eficaces de control.

El problema es que las jornadas interminables, la retención de salarios, la ausencia de contratos claros o las condiciones de vida deficientes siguen formando parte de la realidad de la industria atunera internacional. O, por lo menos, así lo expresa Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC).

La situación, explica a ENCLAVE ODS, es especialmente preocupante en determinadas flotas asiáticas, donde "siguen produciéndose vulneraciones graves" debido a la ausencia de controles independientes y verificables a bordo.

"Los barcos que operan en alta mar y no recalan en puerto asiduamente son muy difíciles de controlar", advierte. Y esto, dice, termina por traducirse en un vacío de supervisión internacional que convierte al mar en un "agujero negro" donde resulta extremadamente complejo detectar abusos laborales o prevenir situaciones de explotación.

Frente a esta realidad, la organización española ha impulsado Hands for the Oceans, un movimiento internacional que busca reforzar la dimensión social de la sostenibilidad y concienciar sobre las condiciones de quienes trabajan en el mar. Pues, para ellos, está claro: no puede existir pesca responsable sin trabajo digno.

La preocupación ha llegado también a Bruselas. De hecho, la Unión Europea está tramitando una nueva regulación sobre trabajo forzoso que impedirá la entrada y comercialización en el mercado comunitario de productos vinculados a estas prácticas.

La flota de OPAGAC está altamente regulada y opera bajo estándares laborales y sociales. OPAGAC

Su aplicación está prevista para finales de 2027 y obligará a distribuidores y comercializadores a reforzar la trazabilidad y las garantías laborales de toda la cadena de suministro pesquera.

Y es que el sector atunero europeo busca diferenciarse de modelos productivos menos regulados, algo que parece que está consiguiendo.

Tanto es así que OPAGAC sostiene que la flota española se ha convertido en un referente internacional gracias a la implantación de estándares sociales, laborales y medioambientales mucho más exigentes que los existentes en otras regiones del mundo.

Un problema de alta mar

La dificultad de controlar lo que ocurre a miles de kilómetros de la costa es uno de los principales obstáculos para erradicar los abusos laborales en el sector pesquero.

Según explica Morón, la inexistencia de sistemas internacionales de supervisión independientes permite que en determinadas flotas continúen produciéndose situaciones de explotación laboral. "En muchas flotas de Asia lamentablemente siguen existiendo modelos opacos y faltan controles independientes y verificables a bordo", denuncia.

Entre las vulneraciones más frecuentes se encuentran las jornadas excesivas, la falta de garantías de seguridad, las condiciones de habitabilidad deficientes o incluso la retención de documentación y salarios.

En ese sentido, numerosos informes internacionales y organizaciones especializadas llevan años alertando de los riesgos de trabajo forzoso en algunas cadenas de suministro pesqueras. Incluso la propia iniciativa Hands for the Oceans recopila investigaciones y reportajes sobre violaciones de derechos laborales en distintos puntos del planeta.

El tema es que, pese a que la cuestión no es nueva, el aumento de la presión social y el creciente interés de consumidores e instituciones ha elevado la problemática al centro del debate europeo.

Morón insiste en que esta situación supone un problema ético, pero también económico, dado que quienes sí cumplen con estándares laborales, sociales y medioambientales asumen "unos costes que forman parte de una pesca responsable", dejando un escenario en el que "es muy complejo competir con productos que llegan al mercado con precios más bajos porque no ofrecen las mismas garantías laborales ni controles equivalentes".

La consecuencia, advierte, es una competencia desleal que amenaza la viabilidad de la flota europea; y es ahí donde se encuentra la paradoja de esta situación: "Europa no puede exigir a los suyos los estándares sociales y medioambientales más altos del mundo y permitir al mismo tiempo la entrada de productos que no acrediten las mismas garantías".

Norma española

Uno de los principales argumentos de OPAGAC para defender el modelo español es la implementación de la norma UNE 195006 'Atún de Pesca Responsable', un estándar pionero que certifica la sostenibilidad integral de la actividad atunera mediante auditorías externas e independientes.

La norma regula aspectos medioambientales, operativos y laborales. Incluye requisitos relacionados con la seguridad a bordo, los descansos, la contratación, los seguros médicos, la formación o la protección social de las tripulaciones.

La norma UNE 195006 'Atún de pesca responsable' es un estándar pionero que establece los requisitos para garantizar que la pesca de atún se realiza de forma sostenible, legal y socialmente responsable. OPAGAC

Además, incorpora mecanismos específicos de control y trazabilidad que permiten verificar el cumplimiento de las condiciones laborales dentro de los buques.

Asimismo, la reciente actualización UNE 195006:2025 ha reforzado todavía más el componente social. Y es que entre las novedades se encuentran protocolos específicos para prevenir situaciones de acoso y discriminación, así como nuevos canales para facilitar la presentación de quejas o denuncias por parte de los trabajadores.

Para OPAGAC, esta certificación demuestra que la sostenibilidad debe abordarse de forma integral. "La pesca responsable no es solo proteger el recurso marino, sino también proteger a las personas que hacen posible esta actividad", sostiene Morón.

Por ese motivo, la organización considera que el nuevo reglamento europeo sobre trabajo forzoso supondrá un punto de inflexión porque obligará a acreditar el origen del pescado o el impacto ambiental de su captura, pero también las garantías sociales asociadas a toda la cadena de producción.

O, al menos, así lo afirma el director gerente de OPAGAC, "cada vez será más necesaria no solo la sostenibilidad ambiental del producto, sino también sus garantías sociales y laborales"; convencido de que la normativa europea terminará impulsando modelos de producción más transparentes y responsables.

En los ojos del consumidor

Pese a todo, la transformación del sector no depende únicamente de las administraciones; razón por la que OPAGAC defiende que distribuidores, comercializadores y consumidores tendrán un papel decisivo para consolidar un mercado pesquero libre de vulneraciones de derechos humanos.

En ese sentido, las empresas de distribución serán una de las piezas clave de la regulación europea. De hecho, a partir de 2027, deberán reforzar los controles sobre sus proveedores y acreditar que los productos comercializados cumplen estándares equivalentes en materia laboral y social.

La norma ha sido actualizada recientemente con la publicación de la UNE 195006:2025. OPAGAC

Pero también está cambiando el comportamiento del consumidor. Según el estudio de OPAGAC Qué sabemos de lo que comemos del mar, ocho de cada diez españoles conceden bastante o mucha importancia al impacto social de los alimentos que consumen, donde la preocupación ya no se limita a la sostenibilidad ambiental o al origen del producto.

"Quieren saber no solo de dónde viene el pescado, sino también en qué condiciones ha sido capturado", explica Morón, apuntando a una mayor sensibilidad social que estaría impulsando una demanda creciente de transparencia dentro del sector alimentario.