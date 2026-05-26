España pone la salud mental en el foco de la prevención laboral: "Importan más las condiciones de trabajo que la serotonina"

La salud mental ya es la segunda causa de baja laboral (incapacidad temporal) en España por volumen de días acumulados. En 2024, el último año del que hay cifras estuvo detrás de casi 672.000 casos de incapacidad temporal, un 136% más que en 2016, cuando se registraron 283.999 casos.

Ese enorme crecimiento en los últimos años ha hecho que la salud mental de los trabajadores se mire cada vez más de cerca y parece que empiezan a llegar los primeros resultados. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.

La norma actualiza un texto redactado en un contexto socioeconómico y tecnológico ajeno a la digitalización actual. Si se aprueba, será la primera modificación del texto legal desde su aprobación hace 30 años.

La idea, precisamente, nace ante la necesidad del Ministerio de Trabajo de afrontar este goteo incesante que, lejos de parar, aumenta de año en año.

"No podemos permitir que se instale la idea de que no hay nada que hacer, de que estamos ante un malestar contra el que no se puede actuar", dicen tajantes fuentes de esta cartera. Para ellos, este fenómeno no debe analizarse únicamente desde una perspectiva individual o clínica.

Es imprescindible, insisten, tener en cuenta los cambios que se han producido en la organización del trabajo en los últimos años. Sobre todo, cuando se comparan con modelos más tradicionales, "donde no existían fenómenos actuales como la hiperconectividad derivada de la digitalización".

Para Olga Merino, portavoz del Colegio Oficial de Psicólogos, es un avance crucial. La prevención, añade, es la primera parte para poder establecer una estrategia de cuidado, de bienestar de los empleados. "El primer paso siempre es preventivo y tiene que ver con cómo gestionamos las condiciones de trabajo".

Intervenir en la organización

La principal novedad del anteproyecto es que las empresas estarán obligadas a evaluar, e intervenir cuando sea necesario, sobre los factores organizativos del trabajo. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social señalan que el texto legal incorpora de forma explícita los riesgos psicosociales en la planificación preventiva de las empresas.

La reforma prohibirá limitar la gestión de la salud mental a acciones superficiales. Algunos ejemplos de esto serían ofrecer fruta a los empleados en la oficina o pagarles servicios como aplicaciones de meditación o clases de yoga para que puedan gestionar el estrés que les causan sus tareas.

La nueva legislación determina que estas herramientas son únicamente complementarias. Por tanto, las organizaciones deberán actuar directamente sobre los ritmos productivos, el volumen de tareas y los horarios de la plantilla.

Merino subraya la relevancia de este cambio de perspectiva en la gestión empresarial. "Toda estrategia de cuidado debe contar con la premisa de gestionar adecuadamente las condiciones organizativas". Para la experta, las medidas sobre los trabajadores son positivas pero ineficaces si el daño tiene un origen estructural.

Susana Gómez Foronda, portavoz de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y la Asociación CentRHo, coincide en que es "ingenuo" pensar que con fruta o yoga se resuelve el problema de fondo. La portavoz advierte de que el nuevo marco regulatorio obliga a ir a la raíz y que eso incomoda porque "toca el modelo de gestión, no el comedor".

El reto de las pymes

Aunque el estado emocional de los empleados pueda verse como algo subjetivo o muy difícil de medir, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que no es así. Defienden que existen metodologías validadas y equivalentes en rigor a las empleadas para riesgos físicos, con herramientas como el método NASA-TLX o los cuestionarios FPSICO.

Gómez Foronda asegura que, gracias a la tecnología, medir estos factores invisibles "ya no requiere de procesos largos ni consultores caros”. La representante sectorial explica que disponen de soluciones algorítmicas capaces de generar modelos de datos continuos sobre las tensiones organizacionales, permitiendo evaluar "patrones, no percepciones".

El texto legal amplía, además, la definición de daños derivados del trabajo para incluir explícitamente afecciones cognitivas y emocionales. Así, la Inspección de Trabajo dispondrá de criterios técnicos para verificar si la planificación preventiva empresarial es proporcional a los riesgos, subrayan fuentes de esta cartera.

Desde Trabajo son conscientes de que la implantación de estas obligaciones genera dificultades en las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 95% del tejido empresarial. Si las pymes no cuentan con suficientes recursos técnicos y económicos, la normativa puede quedarse en un mero trámite burocrático y no tener un impacto real.

Por eso, otro de los elementos que quieren incorporar es la figura de los agentes territoriales de prevención de ámbito autonómico, que realizarán funciones preventivas en empresas de menos de diez personas trabajadoras.

Estos profesionales públicos asumirán funciones de asesoramiento en microempresas con plantillas inferiores a los diez trabajadores.

Asimismo, prevé la posibilidad de que existan ayudas para la formación para las empresas más pequeñas. Por ejemplo, plataformas de asesoramiento gratuito desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Impacto en el sistema sanitario

Esta reforma no impactará solamente en el entorno laboral, también tendrá una incidencia directa sobre el sistema sanitario. Como defiende Belén González Callado, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad: "Las condiciones y la organización del trabajo dañan la salud mental".

Ya hay estudios, añade, que vinculan de manera directa entre el 17% y el 35% de las depresiones en Europa con factores del entorno laboral. Algo que llevó a su departamento a trabajar en un registro sistemático y estandarizado para incluir las condiciones laborales reales en la historia clínica detallada del paciente.

Esta medida pretende evitar que el Sistema Nacional de Salud actúe de manera exclusiva como un mecanismo de reparación de trabajadores afectados por entornos perjudiciales. La comisionada señala la necesidad de concienciación "para no medicalizar problemas sociales" y dirigir las reclamaciones hacia quienes diseñan las jornadas y los ritmos de trabajo.

La efectividad de la norma dependerá también de la disponibilidad de especialistas en psicología del trabajo en España. Merino habla de una limitación de recursos en este ámbito. Hay profesionales, pero no son suficientes. El ratio de psicólogos en el sistema público español equivale a un tercio de la media de los países desarrollados, comenta.

La portavoz del COP apunta que esta deficiencia de la atención psicológica pública contribuye a la cronificación de los procesos de baja. "Necesitamos recursos al servicio de la ciudadanía y divulgar más la psicología del trabajo". La experta advierte de que el éxito requiere la coordinación del Servicio Público de Salud y la Seguridad Social.

Sin embargo, el sector de la gestión de personas introduce matices sobre las causas subyacentes del absentismo. Gómez Foronda sostiene que la principal causa de este fenómeno no es el estrés, sino la apatía y la desconexión. "Un empleado estresado todavía está comprometido; uno desconectado ya se fue aunque siga sentado", afirma.

La presidenta de CentRHo reclama también herramientas proporcionales para que los departamentos de Recursos Humanos puedan gestionar la desconexión crónica y critica la falta de palancas actuales frente a la facilidad para obtener incapacidades por contingencias comunes en España.

Desde el Ministerio de Trabajo, evaluarán la efectividad de la reforma mediante los índices habituales de siniestralidad laboral. El indicador definitivo será la evolución de las bajas por causas psicosociales, cuentan sus fuentes. La norma inicia el camino hacia la modernización regulatoria que sitúa, por primera vez, la organización del trabajo en el centro de la salud pública.