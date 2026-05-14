Reina Sofía, la Casa Encendida, Infinito Delicias y Matadero: así se consolida el nuevo eje eco-cultural de Madrid

Hay barrios que se definen por sus monumentos, otros por sus comercios de solera y algunos por su vida nocturna incansable. Por el contrario, pocos distritos en el mundo pueden presumir de albergar un eje eco-cultural como el que está creciendo ahora en el sur de Madrid.

Desde la glorieta de Atocha hasta la ribera del Manzanares, una línea invisible conecta instituciones consagradas con centros de vanguardia. Un paseo que, en palabras de Javier Martín-Jiménez, director de Infinito Delicias, supone "un recorrido único en Europa, donde se unen lo institucional y sus márgenes".

Esta nueva identidad en la capital no se ha originado de forma espontánea, sino desde una visión sistémica que explora la relación entre arte, ciudadanía y medioambiente. Entre el Paseo de las Delicias y Madrid Río, la cultura ha dejado de ser un mero objeto para convertirse en un espacio de encuentro.

Empieza la ruta

La primera parada de la ruta es el Museo Reina Sofía, pilar fundamental de este ecosistema. Aunque su fama internacional reside en el Guernica, es su capacidad de dialogar con los movimientos sociales y los retos contemporáneos del entorno urbano la que lo sitúa como eslabón crucial de este nuevo eje.

A pocos metros, La Casa Encendida se erige como otro nodo indispensable. Con programas pioneros como 'Cultiva tu ciudad', este centro ha demostrado que la cultura y la sostenibilidad son las caras de una misma moneda, fomentando la creación de comunidades activas y conscientes de su impacto ambiental.

Es precisamente en este tramo inicial donde se empieza a percibir lo que Martín-Jiménez denomina el "ODS olvidado". Al no incluirse la cultura explícitamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, estos centros asumen la responsabilidad de utilizarla como herramienta para imaginar nuevas relaciones sociales.

Infinito Delicias

Avanzando por el Paseo de las Delicias, el caminante se topa con la gran novedad de este año: Infinito Delicias. Inaugurado en diciembre de 2025 e impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, el proyecto nace con la vocación de estar profundamente "situado" en su propio vecindario.

El edificio en sí es una declaración de intenciones. Diseñado por los estudios Husos y elii, sus 2.700 metros cuadrados y siete plantas apuestan por un estilo "crudo", como define Martín-Jiménez. Aquí se eliminan capas innecesarias para reducir el gasto energético, utilizando ventilación cruzada y materiales de bajo impacto.

Una representación teatral realizada en Infinito Delicias Infinito Delicias

"El centro se define por trabajar en la intersección entre el arte contemporáneo, la alimentación sostenible y el emprendimiento", explica su director. Esta condición híbrida permite que la programación impulse nuevas formas de producción cultural que combinan el compromiso social con la experimentación gastronómica más puntera.

Además, alberga en su planta superior residencias para artistas. Un programa que no solo pretende darles un techo, sino fomentar ambientes que permitan a los creadores explorar la relación entre arte, innovación y sostenibilidad. Todo mientras conviven directamente con el barrio.

Una apuesta por la cultura como un proceso vivo y que se comparte, que va más allá de su exhibición para hacer de este edificio un lugar para el pensamiento crítico y la creación colectiva.

Arquitectura regenerativa

Más allá de su oferta cultural, Infinito Delicias destaca por su arquitectura regenerativa. El inmueble utiliza energías renovables como la solar y la geotérmica. También ha incorporado vegetación en sus fachadas y huertos. Este verano, el centro actuará como un verdadero "refugio climático" para los vecinos, asegura Martín-Jiménez.

Este compromiso le ha valido reconocimientos de prestigio mundial este 2026. Entre ellos, el Premio de la Casa de la Arquitectura a la Innovación y el Premio Aldes al mejor proyecto de descarbonización. El propio jurado lo describió como un referente de construcción ecosocial capaz de transformar la ciudad.

En su interior, el diseño emula una geografía, cuenta su director. El Espacio Gradas se presenta como una "colina verde" donde se suceden exposiciones. Mientras, en Cocina Beta, los profesionales experimentan con nuevos negocios sostenibles, demostrando que la innovación puede nacer de los fogones y el compostaje circular.

Una sesión de cine en Infinito Delicias. Infinito Delicias

Matadero: final de trayecto

Siguiendo el recorrido de forma natural, este culmina en Matadero Madrid. Este antiguo complejo industrial, reconvertido en ciudad de la cultura, celebra anualmente festivales como Biophest, donde la sostenibilidad se vive a través de la música, el diseño y las charlas sobre el futuro del planeta.

Matadero e Infinito Delicias comparten una filosofía de "laboratorio ciudadano". En el caso del nuevo centro, esta plataforma busca escuchar y apoyar proyectos emergentes del distrito de Arganzuela, documentando soluciones que luego puedan ser replicadas en otros barrios o, incluso, en otras ciudades, expone Martín-Jiménez.

Esta conexión con lo local es lo que dota de alma al eje ecocultural. Al trabajar con proveedores locales y fomentar la participación vecinal, estas instituciones no solo programan arte, sino que activan un "efecto dominó" que motiva a profesionales y empresas a adoptar modelos más respetuosos.

Lo que diferencia a este eje de los centros culturales tradicionales es su apuesta por la transversalidad. Ya no se trata de espacios separados, sino de un entorno dinámico donde confluyen perfiles diversos: desde expertos en investigación hasta públicos atraídos por la cocina mediterránea sostenible.

Martín-Jiménez insiste en que trabajan "desde lo local, pero pensando en lo global". El objetivo final es consolidar a Madrid como un referente de arquitectura inclusiva y transformación social, demostrando que el arte es la mejor herramienta para afrontar los desafíos climáticos y sociales del siglo XXI.

Arganzuela está reclamando su lugar como el núcleo, el punto neurálgico, de la sostenibilidad urbana. Un eje que invita a caminar, pensar y, sobre todo, a imaginar una ciudad donde la cultura sea el aire que se respire.