Doñana sigue en peligro, a pesar de las lluvias de los últimos dos años: "Consumimos más agua de la que hay disponible"

Doñana se recupera. No tan rápido como nos gustaría, pero durante dos años consecutivos la marisma del Parque Natural se ha inundado, una imagen habitual hasta finales de los 90 pero que no se producía desde 2010.

Ha sido gracias a las lluvias de los últimos dos años… pero estas no van a ser habituales, y el ecosistema sigue en peligro. Así lo explica el informe Estado de la Biodiversidad de Doñana 2025, de la Infraestructura Científica y Técnica Singular - Reserva Biológica de Doñana (ICTS-Doñana).

Es el mayor laboratorio de campo de Europa y depende de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que recoge los resultados del programa de monitorización ambiental que lleva a cabo en el parque nacional.

"Los ecosistemas acuáticos son muy agradecidos, en tanto que se pueden recuperar relativamente rápido si vuelve a haber agua", explica Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Sin embargo, lo que hay que interpretar es la serie, añade. "La pauta de lluvias o sequías a largo plazo es lo que nos permite ver hacia dónde van las cosas y qué acciones de gestión tenemos que tomar".

Por ejemplo: el informe apunta a que la población de aves acuáticas que pasan el invierno en las marismas se recupera, rozando las 179.000, pero lejos del promedio histórico, de 280.000.

También está muy lejos de los máximos registrados a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando se superaban las 600.000 aves. En 2025 la población de la mayoría de las especies aumentó, pero en la serie de los últimos 20 años la mayoría han descendido entre el 69% y el 80%.

Esto se produce porque, durante más de una década, Doñana ha sufrido precipitaciones por debajo de la media, con una sequía muy acentuada en 2022 y 2023. El ciclo hidrológico 2024-2025 ha registrado una precipitación total de 675 mililitros por metro cuadrado (mm), una cifra superior a la media histórica, situada en 530 mm, y además distribuidas de forma favorable durante todo el año.

Es lo que ha permitido que la marisma se mantuviese con agua durante 157 días, casi el doble de la media histórica de 79 días, lo que sitúa a este ciclo entre los más largos desde 1984. Los datos de la Reserva Biológica de Doñana, que analizan la vegetación y su entorno a diario, muestran, además, una marisma con mayor vigor vegetal que el año anterior y con más del doble de productividad.

Acuífero en peligro

Revilla apunta que otra nota positiva es que el año actual, "con un otoño y un invierno húmedos, se ha inundado la marisma de nuevo". Eso va a permitir "un segundo año bueno" y hará que las poblaciones se continúen recuperando. Pero, advierte, "es un proceso lento, con que llueva no se arregla, es algo que lleva tiempo".

Aclara también que estamos en un ambiente mediterráneo que es muy variable. Es normal que haya años secos y años húmedos. Lo que ocurre es que con el cambio climático se está viendo que aumenta mucho el número de años secos. "Antes lo normal era que tuviéramos tres o cuatro años secos como mucho y dos o tres años húmedos".

Pero ahora no, lamenta: "Hemos pasado un periodo de 10 años secos, muy intensos además, con máximas de calor". Cuanto mayor es la temperatura, menos agua hay disponible, por la evaporación, que además provoca que la vegetación se seque antes.

Fenómenos relacionados "con el cambio climático y el aumento de temperatura", añade Revilla. "No afectan solo a Doñana, pero es un buen sistema para describirlos. La agricultura también se ve muy afectada por lo mismo: falta de agua y aumento de temperaturas".

Por todo ello advierte que los ecosistemas que dependen del agua subterránea "tienen una recuperación lenta". El sistema de lagunas de Doñana, mucho más dependiente del estado del acuífero que del agua superficial, es el ejemplo evidente. Solo el 36 % de las lagunas llegaron a inundarse en 2025, lo que refleja la falta de recuperación del acuífero.

Las lagunas más grandes de Doñana (Santa Olalla, Sopetón y Dulce), sí mantuvieron agua durante gran parte del ciclo hidrológico. Y en muchas lagunas temporales que no han presentado inundación recurrente en los últimos años, se ha observado una colonización progresiva de vegetación terrestre, que sustituye a los antiguos pastizales húmedos y dificulta su futura recuperación.

Doñana, la clave

Revilla considera que estas lluvias "son el primer paso necesario, pero es algo que no depende de nosotros". Si los humanos tenemos un impacto es "con la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que está generando los cambios". Abandonarlos sería el primer paso, pero dejar de fumar y pensar que con eso desaparecen los problemas de salud asociados a ello, ejemplifica.

"Has sido fumador muchos años. Vas a arrastrar una serie de consecuencias de lo vivido previamente. Pues aquí es igual". Tanto a nivel global como en Doñana, hay una inercia que no se acaba si llueve un par de años, asegura.

Por ello el experto apunta a otras cuestiones, como los usos del agua: "consumimos más agua y de manera poco eficiente que la que hay disponible en el medio y largo plazo, y eso tiene consecuencias ambientales, sociales y económicas". Un problema que afecta a la conservación de Doñana y a los usos humanos que dependen del agua, van de la mano.

Pantano en el Parque Nacional de Doñana. Pablo Escuder Cano Istock

Para Revilla "no podemos estar utilizando los acuíferos por encima de su recarga media anual, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en España". Se está consumiendo un capital natural que se renueva muy lentamente y que debería de ser el que utilicemos en temporadas de sequía. "Si en años húmedos gastamos por encima del agua que entra, estamos perdiendo una de las pocas posibilidades que tenemos de adaptarnos en los años secos".

Por eso considera "tan importante hacer seguimiento ambiental en el largo plazo y no dejarlo: es la única manera de adelantarnos a los problemas". Lo compara con realizarse un chequeo médico anual, que permite identificar las enfermedades cuando son manejables, "antes de que se vuelvan realmente destructivas".

En ese sentido "Doñana está en un lugar muy interesante", añade el científico. "Estamos hablando de un sitio que está localizado entre el Mediterráneo y el Atlántico, con la influencia de esos dos grandes sistemas, y se ve influenciado por la cuenca del Guadalquivir". Además, "muchas especies migratorias van del norte de Europa hasta Doñana o desde Doñana hacia África, con lo cual, siguiendo información ambiental, podemos ver qué está pasando en otros sitios".

Por eso "Doñana es un lugar muy atractivo para hacer investigación y seguimiento ambiental, porque nos da muchas pistas de lo que está pasando y nos permite adelantarnos de alguna manera a los problemas que tenemos que gestionar como sociedad", subraya Revilla.