El feminismo pierde apoyo entre los jóvenes: solo el 37% de los hombres cree que existe gran desigualdad de género

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). A. Pérez Meca Europa Press

La juventud española mantiene amplios consensos sobre la igualdad y las relaciones de pareja, pero al mismo tiempo muestra una creciente polarización entre hombres y mujeres en torno al feminismo, la violencia de género y los roles tradicionales.

Esa es una de las principales conclusiones del Barómetro Juventud y Género 2025, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud a partir de una encuesta a 3.327 personas residentes en España.

El informe advierte de que "las actitudes, identidades y atribuciones en torno al género se definen por un importante grado de polarización entre los y las jóvenes", una tendencia que ya se venía observando en ediciones anteriores del estudio.

El análisis confirma que, aunque persisten puntos de acuerdo entre chicos y chicas, las diferencias ideológicas y de percepción se han intensificado en los últimos años.

Esto ocurre especialmente en cuestiones relacionadas con la igualdad y la violencia de género, donde las mujeres muestran posiciones más críticas frente a las desigualdades mientras que una parte significativa de los hombres cuestiona las políticas destinadas a combatirlas.

Según el informe, "los hombres tienden a alinearse en mayor medida con posturas que ponen el foco sobre una supuesta pérdida de presunción de inocencia que sufren y con posturas de resignación ante la violencia contra las mujeres, minimizando sus efectos o directamente negando su existencia".

El barómetro, que analiza percepciones sobre estereotipos, relaciones personales, diversidad sexual, discriminación y violencia, se basa en una encuesta online realizada en abril y mayo de 2025 a personas de 15 años o más, con una muestra especialmente diseñada para representar a la población joven de entre 15 y 29 años.

Estereotipos persistentes

Uno de los resultados más destacados es la persistencia de estereotipos de género entre la juventud. Cuando se pregunta por las características asociadas a hombres y mujeres, ambos géneros coinciden en definir a las mujeres como más sensibles, empáticas o cuidadoras, mientras que los hombres son descritos como más agresivos, fríos o individualistas.

La principal característica atribuida tanto a hombres como a mujeres es la de ser trabajadores. Un 49% en el caso de ellas y un 56,7% en el de ellos. Sin embargo, las diferencias aparecen en otros rasgos. La valentía se asocia más a los hombres y la responsabilidad más a las mujeres.

Estos estereotipos también se reflejan en el ámbito profesional. Aunque entre el 40% y el 60% de los jóvenes considera que cualquier profesión es adecuada para ambos géneros, siguen existiendo sesgos significativos.

El sector sanitario se asocia ligeramente más a las mujeres, mientras que ámbitos como la ciencia, la informática o la ingeniería se vinculan mucho más a los hombres, con diferencias de hasta 40 puntos porcentuales.

Además, el informe detecta un retroceso en la percepción de igualdad profesional. Desde 2019 se ha reducido el porcentaje de jóvenes que considera que cualquier ámbito laboral es igualmente adecuado para hombres y mujeres.

Relaciones de pareja

En el ámbito de las relaciones personales, la mayoría de jóvenes mantiene una visión relativamente tradicional. El 53,8% declara tener pareja en la actualidad y la mitad considera que tenerla es "muy o bastante importante".

El modelo relacional predominante sigue siendo la monogamia. Pues, siete de cada diez jóvenes lo prefieren, especialmente las mujeres (77,5%) frente a los hombres (63,1%).

Al mismo tiempo, existe un consenso amplio sobre los valores que deberían regir una relación. El 81,8% de los jóvenes considera fundamental la comunicación, el 77,4% destaca la igualdad y el 72,1% subraya la importancia de respetar el espacio individual de la pareja.

Sin embargo, también persisten algunas creencias vinculadas al amor romántico. Cerca de la mitad de los jóvenes cree que una relación implica una entrega absoluta (48,4%) o que cuando se inicia una relación debería pensarse que será para toda la vida (46,8%).

Expectativas a futuro

El estudio también analiza las presiones sociales que sienten los jóvenes. Las principales están relacionadas con el éxito profesional y económico. El 44,2% afirma sentir presión para triunfar en el trabajo o los estudios y el 37,7% para ganar dinero.

Las mujeres declaran experimentar más presión que los hombres en la mayoría de ámbitos analizados, especialmente en aspectos relacionados con la apariencia física, las relaciones sociales o el desempeño profesional.

En cambio, los hombres perciben más presión para demostrar liderazgo o para tener éxito en el ámbito sexual.

Desigualdad y discriminación

La percepción de la desigualdad de género también refleja la brecha entre hombres y mujeres. Mientras el 61,4% de las mujeres jóvenes considera que las desigualdades de género son grandes o muy grandes, solo el 36,7% de los hombres comparte esa opinión.

En cuanto a las experiencias de discriminación, el estudio muestra que solo el 17% de los jóvenes afirma no haber sufrido nunca ningún tipo. El aspecto físico aparece como el principal motivo (35,5%), seguido del género y de la edad.

Las mujeres reportan con mayor frecuencia discriminación por el hecho de serlo. Un 44,2% afirma haberla sufrido, frente al 25,4% de los hombres.

En conjunto, el barómetro dibuja una juventud que comparte ciertos valores en torno a la igualdad y las relaciones personales, pero que al mismo tiempo está cada vez más dividida en su interpretación de los problemas de género.

Los datos reflejan, según el informe, "la confusión y los potenciales conflictos que experimentan las personas jóvenes en torno a sus roles de género en la sociedad, en sus vínculos y los comportamientos que se consideran violentos o no violentos".

El resultado es una generación en la que conviven avances en materia de igualdad con tensiones ideológicas cada vez más visibles entre chicos y chicas.