Women Action Sustainability (WAS) acerca la economía circular a la Universidad de Santiago de Compostela

El Grupo de Trabajo de Economía Circular de Women Action Sustainability se trasladó esta semana pasada hasta la preciosa ciudad de Santiago de Compostela para acercar casos de éxito de economía circular a la comunidad universitaria. Con una estrecha colaboración de WAS con la Universidad de Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de Santiago y después de un intenso año de trabajo, el proyecto WAS Circulamos Universidad desembarcó en la ciudad gallega y lo hizo por todo lo alto con una afluencia de público que hacía años que no se veía.

La vicedecana de la Facultad de Económicas y Empresariales, Rosario Vidal lo calificó como un rotundo éxito y como el encuentro más importante que ha tenido la Facultad en este año 2023.

WAS Circulamos se celebró durante los días 25 y 26 de octubre de 2023 en el hall de la Facultad de Económicas y Empresariales y en el marco de la Feria de Emprendimiento que la Universidad de Santiago de Compostela (USC) organiza anualmente con el Ayuntamiento de Santiago y que en esta edición se ha llevado a cabo en el marco de los principios de la agenda Urbana 2030 centrado en el debate sobre un modelo económico sostenible y pensado para las personas.

WAS Circulamos USC ha tenido tres partes diferentes y complementarias en la que el ÁGORA —espacio central dedicado a charlas participativas— ha tenido un lugar destacado. Rosario Vidal, vicedecana de la facultad dio la bienvenida acompañada de Eva López, coordinadora de Innovatia 8.3, de Isabel Rivadulla, vicepresidenta de WAS y de Maria Rozas, teniente de alcalde del Ayuntamiento destacó el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad como uno de los pilares para el desarrollo de la ciudad en los próximos años.

La primera de las conversaciones la mantuvieron Gumersindo Feijoo, vicerrector de Planificación y Proyección Estratégica y Alba Cabañas, presidenta del Grupo de Trabajo de Economía Circular de WAS y directora de Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona que hablaron sobre la importancia que tiene introducir conocimientos relativos a la sostenibilidad en los estudios universitarios de manera transversal, no sólo para el futuro profesional de los alumnos si no para la toma de decisiones como consumidores.

El director del hipermercado Alcampo en Santiago, Juan Rodríguez y David Besteiro, director de la zona Noroeste de Saica Natur, grupo papelero aragonés contaron ante más de un centenar de estudiantes como la cadena de hipermercados y supermercados, a través de la colaboración de las dos compañías han logrado sacar al mercado el primer sustrato universal fabricado con residuos orgánicos del propio Alcampo, un claro ejemplo de la puesta en marcha de un mecanismo de economía circular.

Pablo Bernal y Leticia Guerrero, directora de Organización y Procesos de Negocio de la empresa de ingeniería Sener, presentaron como ejemplo de colaboración el proyecto BIRPLAST, en el que participan doce empresas vascas decididas a enfrentarse a los desafíos para reciclar ciertos tipos de plásticos complejos debido a su composición y propiedades en comparación con materiales como el papel, el vidrio o los metales.

Como este encuentro se enmarcaba en la Feria de Emprendimiento organizada por la Universidad y el Ayuntamiento de Santiago, hubo espacio en el Ágora para el emprendimiento en el que Isabel Rei de Creativas Galegas y Carmen Casado, responsable de Promoción Económica y Agenda Urbana 2030 del ayuntamiento pusieron en valor el impulso de iniciativas como Creativas Galegas, marca paraguas que reúne, acoge, impulsa y da visibilidad a profesionales del sector cultural gallego: creativos, artesanos, artistas escénicos o selectos productores que crean y diseñan en Galicia productos y servicios de calidad.

La inauguración oficial de WAS CIRCULAMOS-USC no pudo tener mejores padrinos. El decano de la Facultad de Económicas y Empresariales Xoán Doldán nos dio una cálida bienvenida a su 'casa' donde no pudo sentirse más orgulloso por el interés de los más de cien alumnos que se agolparon en torno al Ágora ávidos de conocer de primera manos ejemplos de economía circular en el ámbito empresarial.

La presidenta de WAS, exalumna y alumni de esta facultad, visiblemente emocionada animó a los alumnos a aprovechar los aprendizajes durante la etapa universitaria haciéndoles partícipes a la transformación en la que todos, como sociedad estamos inmersos.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín recordó en su intervención cómo un 25 octubre de 1916 llegaba a Compostela en tren Federico García Lorca, que se quedó maravillado con la vida en Compostela e incluso hizo una loa a la economía tradicional gallega; y el cierre de este acto institucional correspondió a María del Pilar Murias, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad en representación del rector, que además es miembro del Consejo Asesor de WAS.

Para mantener el ambiente animado el grupo experto en percusión con materiales reciclados Toompak, demostró cómo se obtiene ritmo y música al ritmo de unas botellas de plástico e incluso de unos neumáticos.

Una de las charlas más esperadas por el alumnado fue la de Paula Ampuero, directora de Sostenibilidad de zara.com, que puso de manifiesto cómo la innovación es un área clave para poder desarrollar nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia un modelo de economía circular y cómo a través de iniciativas como el Sustainability Innovation Hub, desde Inditex tratan de identificar e impulsar tecnologías y procesos innovadores para desarrollar de forma escalable nuevos materiales y soluciones más sostenibles.

Pero también puso el acento, en algo recurrente a lo largo de todas las intervenciones y es la gran importancia que tiene la colaboración permanente con expertos, universidades, grupos de interés y otros actores de la industria.

La tarde fue rodada y nunca mejor que con el arranque de Leticia Saiz directora de Desarrollo e Innovación de SIGNUS, sistema responsable de la gestión de los neumáticos fuera de uso en España y de Edith Guedella, directora de Sostenibilidad de Acciona que nos dieron las claves de éxito de los diferentes proyectos en los que han colaborado que son: la actitud de las personas, el trabajo en equipo, la conexión y la confianza, las ganas de innovar, la profesionalidad y la capacidad de respuesta.

Idoia Azaldegui, directora general de POLYMAT tuvo la oportunidad de explicar el proyecto colaborativo de reciclaje enzimático del plástico de las investigadoras Ana Beloqui, de POLYMAT, y Pamela Torres, de REPSOL, que también participó en el encuentro. Azaldegui subrayó que hoy en día no podemos vivir sin plástico por ser un material que por sus propiedades es insustituible en muchas áreas como la salud (en los quirófanos, implantes, marcapasos...), la alimentación (para alargar la vida de los alimentos y evitar el desperdicio) o el transporte (cinturones de seguridad, airbags).

Y cómo cierre de esté completo Ágora, Delia García, directora de Sostenibilidad de L'Oreal y, Valery Itey, CEO de Clic Recycle, nos dieron las claves de las peluquerías del futuro ya que actualmente en un salón de peluquería se gastan de media 160.000 litros de agua al año y se generan 36 Kg de cabello que se incinera si no tiene el largo necesario para pelucas generando de media 162 Kg de emisiones de CO2 a la atmósfera. Desde L’Oréal y a través del programa Peluqueros por el Futuro se han propuesto acompañar a las peluquerías de la mano de alianzas locales para reducir el impacto. Actualmente son 600 las peluquerías que se han sumado a esta iniciativa.

Además del espacio de conversaciones los alumnos y profesores de la Universidad pudieron ver ejemplos claros de economía circular y de aprovechamiento de materiales en la zona de Exposición en la que además de alguna de las empresas que participaron en las conversaciones estaban empresas como Objet Particulier con piezas maravillosas que permitían apreciar el brillo de la paja de centeno, la singular textura del galuchat o la suavidad y versatilidad del pergamino. Materiales que revisten de belleza paneles murales o de techo, mobiliario, lámparas o los más sofisticados objetos decorativos.

La tercera parte de WAS Circulamos USC fue un concurso de Retos en los que diferentes empresas donde trabajan las empresas de WAS han planteado algunos problemas que tienen con el objetivo, a través de diferentes áreas de conocimiento, obtener un punto de vista fresco y diferentes. El grupo ganador fue SUF formado por alumnos de tres grados diferentes, políticas, filosofía y empresariales que ofrecieron una original solución sobre reutilización de ropa. El segundo premio fue una campaña de comunicación sobre el uso de plástico, propuesta por el grupo de estudiantes Recycling Power.

Esta es la segunda universidad en la que WAS (Women Action Sustainability) ha realizado este proyecto y ya se está trabajando en la siguiente edición. La iniciativa parte del grupo de Trabajo de Economía Circular de WAS, que comenzó su actividad en 2021 con la publicación de la Guía de Economía Circular: de la estrategia a la acción, dirigida principalmente a la pequeña y mediana empresa.

En 2022 y bajo las directrices del Consejo Asesor de WAS, del que entre otros forma parte el rector de la Universidad de Santiago, D. Antonio López, se decidió llevar a la práctica esta guía acercándola al mundo académico y en noviembre de 2022 se realizó con experiencia piloto la I Edición WAS Circulamos Universidad en la Universidad del País Vasco con la financiación y colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Este año, con la colaboración activa de la Universidad de Santiago y el Concello de Santiago, así como de diferentes empresas, se ha preparado un completo programa enmarcado dentro de la Feria de Emprendimiento que culminó el viernes 27 con una Feria expositiva y unas mesas de debate en torno a las 'R' de la Economía Circular, unos talleres prácticos y un sorteo de una pieza de diseño.

