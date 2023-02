Cómo es la vida en el país con más hombres: "Las mujeres ricas valen más camellos"

Los países con menor proporción de mujeres se concentran en una zona, muy conocida por sus paisajes desérticos y sus sistemas legales discriminatorios hacia las mujeres: la península arábiga. Dentro de estas naciones, que arrastran consigo una fuerte impronta islámica, Qatar es el que menor proporción de mujeres tiene: solo un 27,3% de los nacionales son mujeres.

Qatar está localizado en la península qatarí, que se extiende desde Arabia hasta el golfo Pérsico. Es uno de los países con menor territorio de la región de Oriente Medio, su área es de tan solo 11.610 km2. Además, destaca por ser una de las economías más ricas del mundo, debido principalmente a la abundancia de recursos de energías fósiles.

En el país, la población es mayoritariamente extranjera. Aunque el gobierno no ha publicado datos demográficos detallados desde su primer censo en 1970, se estima que casi 9 de cada 10 residentes son inmigrantes. Un estudio independiente, realizado por Priya DSouza Communications en 2017, calculó que solo un 10,5% de la población eran nacionales.

La mayoría de los extranjeros residentes en Qatar son trabajadores, generalmente varones, que provienen del Asia Meridional, de la India, Nepal o Bangladesh.

El Estado de Qatar, con capital en Doha, es un país muy modernizado, pero está gobernado por una monarquía que basa su sistema legal en la religión islámica y las costumbres arcaicas de la región.

La mitad que el hombre

Como algunas monarquías de la región, rige un sistema de tutela masculina. Las mujeres qataríes necesitan la autorización de sus padres o maridos para casi todo lo importante.

El testimonio de un hombre vale el doble que el de una mujer en los tribunales. Un hijo hereda el doble que su hermana. A diferencia del hombre, si una mujer qatarí se casa con un extranjero, no puede transmitir su nacionalidad a sus hijos.

Para los expatriados o turistas, estas normas no se aplican estrictamente, pero sí deben seguir algunas pautas de conducta, como el código de etiqueta. La vestimenta es conservadora: los hombres suelen llevar pantalones largos y camisa en público; y, las mujeres, portan prendas que cubran los hombros, la parte superior de los brazos y las rodillas.

¿Cuántos camellos por tu mujer?

Si uno ha viajado a algún país con influencias árabes y, más aún, si se trata de países de cultura beduina, es probable que haya escuchado esta frase. Según las estadísticas más recientes, en Qatar hay en torno a 85.000 camellos, la mayoría dromedarios (con una sola joroba).

Hasta hace unas décadas, la sociedad qatarí era fundamentalmente beduina. Y los camellos eran parte vital de las economías familiares. Para proponer matrimonio, los hombres eran los que ofrecían el ajuar, denominado seyak, a la familia de la novia. Y en el desierto consistía en un número determinado de camellos, que eran guiados por el novio a la casa de la novia.

Como explica Nora bint Nasser bin Jassem Al Thani en el libro Marriage Regulations, Customs and Traditions in the Qatari Society, el número de camellos a entregar se estimaba en función del nivel social y la belleza de la mujer. En las ciudades, esta forma de ajuar se pagaba en efectivo.

Los camellos eran un símbolo de estatus social. Y también eran el principal medio de transporte en el desierto. En la era preislámica, la compensación por haber asesinado a un hombre musulmán eran 10 camellas. Y poco después del advenimiento del Islam, el precio de la sangre, denominado diyah, ascendió a 100 cabezas de camellos.

Por asesinar a una mujer, se debía pagar la mitad (50 camellos); y, si el homicidio era a un hombre cristiano o judío, se pagaba también la mitad o un tercio. Las mujeres y niños están exentos de pagar esta indemnización.

Número de camellos Precio de sangre, según una carta de Mahoma a uno de los compiladores de su historia, Amr bin Hazm. 100 Asesinato; mutilación total de nariz, ojos, lengua, labios, pene, testículos y columna vertebral; desmembramiento de pierna 50 Lesión en la cabeza 33 Una estocada que penetra en el cuerpo 15 Una herida en la cabeza que extirpa un hueso 10 Un dedo de la mano o del pie 5 Una herida muy profunda

En el pasado, los ejércitos árabes podían conquistar territorios rápidamente gracias a los dromedarios árabes, calificados a menudo como 'barcos del desierto'. Sus jorobas pes permitían viajar decenas de kilómetros sin hidratarse.

Hoy por hoy, uno de estos animales puede beber alrededor de 113 litros en solo 13 minutos. Y en su joroba, almacenan grasa que pueden consumir cuando se acaba la comida. Ahora, forman parte de las colecciones de las familias más ricas y se han convertido en una de las mayores atracciones turísticas de los países árabes.

“Creía que nuestro camello era mejor que Ronaldo o Messi”, aseguró Jassim al Kuwari en declaraciones al periódico Greek Reporter. Su camella arábiga, Nazza, fue una de las aspirantes a ganar la Copa Mundial Mzayen, celebrada el año pasado, al mismo tiempo que la Copa Mundial de Fútbol.

“Esta es nuestra cultura. Se remonta a hace mucho tiempo, el de nuestros padres y abuelos”, explica. “Ahora es un concurso, un concurso de belleza. Nos gustan los camellos, les damos nombres. Son familia”, añadió el dueño de Nazza.

Este tipo de competiciones son muy populares en Qatar y Arabia Saudí. Hay hasta doctores que se encargan de comprobar que los ejemplares no utilizan rellenos o Bótox para mejorar su apariencia. Recurrir a este tipo de artimañas puede descalificar a los concursantes.

Pero el deporte nacional de Qatar es, sin lugar a dudas, son las carreras de dromedarios. Una particularidad es quién está a las riendas de estos mamíferos: robots. Se empezaron a utilizar en 2004, para sustituir a los infantes que anteriormente los montaban. La presión internacional por cumplir con los derechos de los niños obligó al antiguo emir Hamad Al Thania a prohibir la participación de jinetes-niño

Agua por petróleo

El paisaje natural del país oriental es desértico —y no hay bosques—, a excepción de la región suroeste, donde se forman dunas, que discurren por el Khor al Udeid o Mar Interior. Qatar es uno de los países con mayor consumo de agua domésticos per cápita: más de 450 litros por día. Esta cifra está muy por encima de lo que se consume en países como España, donde la huella hídrica por habitante está en torno a los 130 litros.

En Qatar las lluvias son escasas y ocurren durante los meses más fríos. Normalmente, la cantidad de agua anual no supera los 120 milímetros al año. Entonces, ¿de dónde sale el agua en Qatar? Alrededor del 60% % del agua disponible en Qatar está desalinizada. El resto proviene de aguas subterráneas y reutilizadas.

Una de las plantas desalinizadoras más grandes del país está localizada en Umm Al Houl, el distrito industrial de Doha. Allí, se producen 725 megalitros de agua al día. “Se inyecta presión al agua y así podemos separar los iones y eliminar la sal”, explica Pedro Cortés Reyes, uno de los responsables de la planta, a Euronews.

En declaraciones al mismo medio, Samer Adham, director gerente del Centro Mundial de Sostenibilidad del Agua de ConocoPhillips, afirmó que “por cada barril de petróleo que producimos, generamos con él de tres a cinco barriles de agua... la reinyectamos en el yacimiento para mantener la presión y mejorar la recuperación de petróleo".

El país árabe está a la vanguardia en este tipo de tecnologías. Se están fomentando las grandes inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías hídricas. El agua se ha convertido en el nuevo petróleo.

