Según MSF, el país está ante un momento crucial, en el que las necesidades van a ser masivas, tanto en el ámbito médico como en los artículos de primera necesidad com mantas o material de calefacción. No obstante, como se suele decir, la esperanza es lo último que se pierde. No hay mejor ejemplo que la "niña milagro" de Afrin, que fue rescatada de los escombros aun unida a su madre fallecida por el cordón umbilical.