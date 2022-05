Las 5 aplicaciones para apostar por la economía circular y la sostenibilidad en tu día a día

Cada vez son más las iniciativas empresariales que lo apuestan todo por la sostenibilidad y por cuidar el medioambiente. Ya no sólo se trata del “bla, bla, bla” que decía Greta Thunberg, sino de pasar a la acción. Porque, como dijo el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “no hay planeta B”. Así que, tenemos que cuidar el que ya tenemos.

El reciclaje en casa, la bolsa de rafia reutilizable para el súper o comprar ropa de segunda mano son ya algunas medidas que hemos adoptado en casa para apostar por la sostenibilidad. Sin embargo, dar un paso más es posible; también podemos optar por descargarnos aplicaciones en el móvil o en la tableta para avanzar en nuestro objetivo.

En las diversas tiendas de apps —una industria que alcanzó la escalofriante cifra de 100.000 millones de dólares en 2019— que existen, podemos encontrar opciones sostenibles entre los millones de aplicaciones ofertadas.

Ahora más que nunca, la sostenibilidad está al alcance de nuestro dedo, literalmente. Destacamos algunas de las mejores opciones disponibles en España.

Too Good to Go

Si no quieres que los alimentos se desperdicien, esta es tu mejor opción. Cada año, más del 30% de los alimentos producidos en el mundo terminan en la basura, según datos de Greenpeace. Por ello, Too Good to Go apostó por una gestión alimentaria más sostenible que pudiera ayudar a revertir el cambio climático.

El funcionamiento es bastante simple. En la aplicación participan casi 15.000 establecimientos de diferente tipo, como panaderías, supermercados, restaurantes o hoteles, en toda España. Estos suben al portal paquetes de comida que no se han consumido o que están cercanas a su fecha de caducidad a un precio mucho más bajo del original.

El intercambio parece bastante bueno. El consumidor puede comprar a un precio reducido y el empresario da salida a productos que, de otra forma, acabarían en la basura. Además, el planeta lo agradece y contribuiremos a alcanzar el ODS 2 relativo al hambre cero, pues ayudaremos a crear una producción alimentaria sostenible para aliviar los riesgos del hambre en el mundo.

Back Market

Darle una segunda vida a los productos electrónicos es posible gracias a Back Market, una empresa que los reacondiciona y los pone a la venta a un precio mucho más reducido que si lo compramos nuevo.

Auriculares, portátiles, consolas, videojuegos, tabletas, móviles. Prácticamente cualquier dispositivo que tengamos en nuestra cabeza se puede encontrar en esta aplicación. Además, cuenta con una garantía de un año adicional después de que concluya el año de garantía del fabricante.

Con ello, contribuiremos a alcanzar el ODS 12 sobre la producción y consumo responsables. Porque los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ya se han convertido en uno de los mayores problemas medioambientales. Según Greenpeace, en 2019, el mundo generó 53,6 toneladas métricas de residuos electrónicos, lo que daría una media de 7,3 kilogramos por persona.

Gratix

Regalar no significa dar algo sin recibir nada a cambio, es mucho más que eso. “Regalar es pensar en los demás” y “conectar con otras personas” como señala la campaña de Gratix, pero también apostar por el consumo sostenible, utilizando sólo aquello que necesitas.

Mediante esta aplicación, podremos regalar la ropa, el móvil o el portátil que no utilicemos, y los alimentos perecederos de nuestra nevera si nos vamos de vacaciones. Algunos hasta regalan aceitunas.

Regalar nos hará sentir mejor y contribuir a cambiar el mundo poco a poco. Ayudaremos en la consecución de una producción y un consumo responsables (ODS 12) y a la reducción de las desigualdades (ODS 10). El karma nos recompensará y, quién sabe, quizás nuestros deseos serán cumplidos (en la aplicación).

Precio Luz España

Con los precios de la luz por las nubes, un consumo de energía eficiente es bueno tanto para ahorrar energía como para ahorrar en la factura de luz a final de mes. Gracias a esta aplicación, podrás consultar el precio del KWh en el mercado regulado (PVPC) y así, ajustarte a la hora más barata y a la más cara para “organizar tus hábitos de vida”.

Capturas de la aplicación Precio Luz España Apple Store

Así, podremos aportar nuestro granito de arena para la consecución del ODS 7 relativo a la energía asequible y no contaminante en su meta para alcanzar una mejora de la eficiencia energética a nivel mundial.

MyRealFood

Alimentarse bien también tiene una repercusión directa en el medioambiente. La producción de alimentos ultraprocesados tiene un mayor impacto medioambiental que los alimentos naturales o frescos debido a la mayor dificultad para su producción y distribución, además de ser mucho menos saludables.

Según un estudio realizado en México el año pasado, se descubrió que las dietas hipercalóricas generan una huella hídrica mucho más alta que las dietas saludables, con un gasto extra de hasta 729 litros de agua al día.

Capturas de la aplicación MyRealFood Apple Store

Con esta aplicación, podrás controlar qué alimentos son buenos para tu salud. A través de un escaneo del producto, podrás conocer de forma sencilla su calidad nutricional. Además, MyRealFood incluye miles de recetas saludables y que tienen en cuenta la reducción del desperdicio. Con ello, contribuirás a alcanzar el ODS 3 relativo a la salud y el bienestar, y su meta para reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030.

