7 planes sostenibles cerca de Madrid para Semana Santa

La Semana Santa 2022 ya casi ha llegado y puede que aún no hayas decidido qué hacer en esos días libres. Ir a la playa, a la montaña o visitar a la familia son prácticas muy habituales en estas fechas, y la mayoría de ellas implica viajar. Si vives cerca de la capital y eres de los que prefiere evitar un viaje en esta ocasión, tenemos las propuestas perfectas para ti en esta recopilación de planes sostenibles cerca de Madrid, que esperemos se adapten a todos los gustos.

1. Excursiones por la naturaleza

Disfrutar del aire libre y, mucho menos contaminado que dentro de la ciudad, siempre es reconfortante. Así que un buen plan para estas vacaciones puede ser pasear por la naturaleza, ya sea por algún sitio cercano que conozcas bien o experimentando nuevos caminos. Si optas por lo segundo y además, te apetece andar, te recomendamos algunos senderos populares a la afueras de Madrid como la ruta de la vera del Jarama, la ruta de los Chorros del Manzanares o la subida al Cancho de la Cabeza.

Este plan, además de ser muy sostenible, te ayudará a hacer ejercicio moderado casi sin darte cuenta y resulta de lo más barato.

2. Comer en un restaurante con Estrella Verde Michelín

Icono Estrella Verde Michelín

Los restaurantes con Estrella Verde son un mundo que merece la pena descubrir. La guía Michelín creó esta categoría para dar reconocimiento a aquellos establecimientos que cuidan el medio ambiente y son respetuosos y responsables con los productos que usan, tanto para cocinar como en las decisiones generales y la gestión de la empresa. Así que si te gusta disfrutar de la comida de la forma más sostenible, puedes ir a los restaurantes madrileños Coque o El Invernadero y disfrutar de platos sabrosos y con conciencia ecológica.

3. Aprender en talleres de fauna silvestre

Un plan perfecto para hacer tanto en familia, como con amigos o en solitario. En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se ofrecen talleres en los que te enseñaran datos muy interesantes sobre la fauna autóctona. Por ejemplo, aprenderás a identificar a un animal concreto por la forma de sus pisadas, e incluso, si tienes suerte, podrás verlos con tus propios ojos.

Este es otro plan amigable con el medio ambiente y que te hará conectar a fondo con la naturaleza mientras aprendes de una forma diferente.

4. Visitar una bodega ecológica

Enfocada para un público mayor y con gran afición al mundo del vino, este plan puede ser tan interesante como placentero. En la comunidad de Madrid existen varias opciones de enoturismo en las que visitar una bodega ecológica desde dentro, conocer el proceso de recogida de la uva, cómo se trata la tierra, los pasos hasta obtener el tipo de vino adecuado y finalmente, la mejor parte para muchos, degustarlo. Algunas de ellas son la eco bodega Andrés Morate o la de Luis Saavedra en Cenicientos.

5. Cocinar con producto de comercio justo

¿Te apetece disfrutar de la tranquilidad de tu hogar? En ese caso, una opción relajante y que también puede ser sostenible es cocinar, ya sea para ti o para quien tú quieras. En este caso lo más importante es que disfrutes tanto en el proceso como a la hora de comer, así que escoge bien la receta. Nosotros te proponemos que, si no lo has hecho antes, consigas los productos de comercio justo y de locales pequeños, frescos y lo más ecológicos posible. El planeta lo agradecerá y tu salud también.

6. Pasear en bici

Las bicicletas son para el verano, ¡o no! Aunque esta actividad no parece muy turística a priori, puedes convertirla en un momento de disfrute si eliges bien por donde quieres pasar. A veces no importa tanto el destino, si no vivir el trayecto y dar un paseo en bici es el mejor ejemplo. Mueves tu cuerpo, sientes el aire en la cara y no contaminas nada. Además es algo que puedes hacer en grupo o en solitario y solo tú decidirás el ritmo que quieres llevar.

7. Hacer un picnic

Como hemos adelantado en algunos de los anteriores planes, la comida suele atravesar cualquier plan triunfante, así que ¿por qué no comer fuera de casa pero de una forma distinta? Coge una mochila o cesta, una manta grande y la comida y bebida que más te guste. Si lo haces en grupo, cada uno puede aportar cosas diferentes.

Lo mejor para disfrutar 100% de un picnic es escoger el lugar idóneo para los asistentes, como una pradera, el monte o incluso, si no quieres salir de la ciudad, en algún punto apartado de El Retiro, todo es echarle imaginación. Recuerda que para que la experiencia sea sostenible al completo, recoger bien y tirar cada deshecho en su lugar es algo crucial.

