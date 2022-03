It's Lava, la marca online de la 'influencer' Sara Bacereido que educa en valores y sostenibilidad

It's Lava

Sara Baceiredo es una influencer española que empezó en el mundo de las redes a través de su blog Closet's wings en 2015. Desde ese momento, la creadora de contenidos fue haciéndose un hueco en el mundo de la moda española gracias a sus reviews y las colaboraciones con conocidas marcas. Youtube e Instagram fueron las dos plataformas que le hicieron ganar miles de seguidores, hasta llegar a los más de 400.000 que tiene actualmente.

En noviembre de 2019, decidió abrir su propia marca, It's Lava. "Ha llegado la hora de erupcionar", anunciaban en la cuenta de Instagram de la empresa. Así, la firma presentaba una colección de accesorios en la que los bolsos eran los grandes protagonistas.

"En 2019 reuní las ganas y los recursos que necesitaba para lanzarme a emprender y monté It’s lava. Desde entonces, me he dado cuenta de que yo no era una apasionada de la moda como tal, sino de todo lo que gira en torno a ella", cuenta Baceiredo.

Las redes sociales, y la comunidad que la influencer había conseguido crear a su alrededor, fue el gran impulso para este proyecto emprendedor dirigido a mujeres de entre 22 y 35 años.

"En aquel entonces tendría cerca de 300k de seguidores que durante muchos años había ido fidelizando poco a poco. Me siento muy orgullosa de que mi trabajo como creadora de contenido, que empezó de casualidad cuando yo estaba aún en el colegio, me haya dado muchos de los recursos para crear un proyecto más grande y con mucha visión para el futuro como es It’s lava", declara.



ADN sostenible

It's Lava ha demostrado el valor que la producción responsable tiene en la fabricación de sus artículos. En su colección, cuentan con algunos bolsos de cuero vegano como el modelo Etna y el Loa.

"La sostenibilidad ya no es un valor añadido de una marca, sino algo completamente necesario. Nosotras cada día trabajamos para ser más sostenibles, a pesar de ser una de los desafíos más complicados a los que nos enfrentamos las marcas de moda", cuenta Baceiredo.

Y añade: "Desde el principio, supimos que esto sería un objetivo a conseguir y aunque a día de hoy no hagamos todo a la perfección, en cada colección intentamos mejorar más y más".



Siguiendo con esta ética de trabajo, la creadora de la marca asegura que toda la fabricación de estos productos se realiza entre Madrid, Cataluña y Alicante. No obstante, la localización de la producción podría expandirse: "No descartamos el producir en otros países vecinos que respeten las condiciones de moda ética y responsable que nosotras demandamos".

Durante la conversación con ENCLAVE ODS, Baceiredo resalta la importancia de la sostenibilidad en el mundo de la moda y sobre todo, en la transmisión de estos valores al público joven.

"Es nuestro deber como marca joven y digital, que además tiene un vínculo especial con sus clientes y comunidad, el educar para consumir conscientemente, pagar el precio justo y darle a un producto el valor real que tiene", afirma.

Para ello, como explica, debemos cambiar nuestra visión de los precios del mercado: "La sociedad está acostumbrada a un consumo de moda que es completamente insostenible. Cuando entras en la industria de lleno, te das cuenta de los precios con los que tú trabajas. Es entonces cuando te empieza a chirriar el que a ti te cueste hacer un bolso lo mismo que cuesta comprarlo en una tienda que vende fast fashion".

Empoderamiento femenino

Otro de los grandes aspectos que busca conseguir esta marca online es el empoderamiento de las chicas y las mujeres a través de la moda. "El objetivo que tenemos cada día en mente es conseguir que nuestras clientas se sientan empoderadas a través de la moda. Queremos que con nuestros productos se sientan cómodas y capaces de conseguir lo que sea que se propongan", cuenta Baceiredo.

Con este motivo, en 2020 decidieron impulsar la beca It's Lava. El 100% de los beneficios que consiguen por la venta de determinados productos van destinados a un proyecto liderado por una mujer.

Esta iniciativa se llevó a cabo de nuevo el año pasado, aunque para este 2022 ha habido pequeñas modificaciones: "Este año hemos cambiado un poco la dinámica y hemos elegido a una mujer emprendedora con la que hemos diseñado un producto en común que actualmente sigue a la venta en It's lava".

Con un equipo de seis personas que trabajan a tiempo completo, en la web de esta marca de accesorios encontramos bolsos, neceseres, tarjeteros, fundas de ordenador y pañuelos.

Por el momento, el proyecto permanecerá de forma online. "Antes de la pandemia sí aspirábamos a abrir tiendas físicas, pero en dos años las cosas han cambiado mucho y actualmente, como marca nativa digital, nuestro hueco está online", afirma la influencer.

Y concluye: "Actualmente, tenemos varios objetivos a largo plazo más o menos ligados a lo que ya hacemos, pero sin duda el principal proyecto de futuro es mejorar como marca que aun nos queda muchísimo recorrido por hacer".

