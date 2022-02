El lujo puede ser sostenible: la pareja española que confecciona bolsos con excedentes de otras marcas

La especialista en moda Tamara Maestro y el arquitecto Ignacio Cristofori caminan juntos desde 2012. La moda supuso un punto de unión para ellos cuando, en 2016, empezaron a trabajar en una idea que combina dos elementos clave: la sostenibilidad y la calidad. Ese es el lema de MIUUR, una firma de bolsos de lujo que utiliza el excedente de otras marcas de esa industria para confeccionar piezas brillantes pero asequibles.

La marca combina el diseño contemporáneo y la artesanía tradicional española para crear piezas únicas a partir de materiales nobles. Unos bolsos que, dicho de paso, son confeccionados íntegramente en nuestro país. Tal y como indica Maestro, ellos querían desarrollar sus colecciones en España "porque tanto la marroquinería como la artesanía españolas son, me atrevería a decir, de las mejores del mundo".

La esencia de sus bolsos no sólo respira profesionalidad y calidad. También combina, principalmente, un sello de identidad propio que han conseguido plasmar gracias a la experiencia de ambos trabajando con la cultura asiática, cuya tradición les ha servido como elemento inspirador. "Nuestra esencia mezcla occidente y oriente. Los bolsos están muy inspirados en eso y todos tienen una historia detrás", cuenta Maestro.

Bolsos MIUUR. MIUUR

¿Por qué son sostenibles?

Para esta pareja los bolsos suponen una parte "icónica" del outfit que necesitamos diariamente por su funcionalidad. Su propósito siempre ha sido traer los valores del slow fashion, "de calidad, duraderos y versátiles", explica el arquitecto.

La transparencia también forma parte de su esencia, por lo que siempre transmiten aquello con lo que trabajan. No quieren generar más residuos e intentan aprovechar lo que otras marcas desechan. Su objetivo es producir sus bolsos con los excedentes de pieles que utilizan otras marcas de lujo. De esta manera, Cirstoforis señala que apuntan "a un modelo de residuo cero" y de aprovechamiento total.

Cuidadosamente, seleccionan cada una de las pieles que se han convertido en excedente. "Hacemos una selección muy exhaustiva, las elegimos nosotros una a una. Algunas marcas utilizan ciertas calidades para diferentes tipos de productos, pero nosotros siempre escogemos las mejores", destaca la experta.

Una apuesta clara

La industria de la moda se ha considerado una de las más contaminantes del mundo, además de una de las que más efectos negativos genera en nuestro planeta. Elisa Tonda, jefa de la Unidad de Consumo y Producción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), advirtió que de seguir trabajando con un enfoque de negocio como el actual, "las emisiones de gases contaminantes de esta industria aumentarán casi un 50% para 2030”.

Bolso MIUUR.

Por este motivo, la pareja decidió, desde el primer momento, apostar por un modelo de producción más accesible y sostenible. "Era primordial para nosotros poder contribuir para generar un impacto sostenible y positivo en la industria de la moda", cuenta Maestro. Y añade: "Se genera mucho residuo en la industria del lujo y, de esta manera, impactamos de una forma positiva".

Para ellos el lujo tiene completa relación la calidad, aunque tradicionalmente ha ido atado a los altos precios. Eso es precisamente lo que buscan con sus bolsos, ofrecer lujo a precios asequibles sin dejar atrás, en ningún momento, la calidad y, sobre todo, la transparencia.

No obstante, su modelo de negocio, dicen, a veces se ve limitado. Al producir utilizando las pieles que sobran de grandes marcas, se ven condicionados a la hora de crear un producto de un color concreto: "Cuando se agota un artículo en la web hay veces que no lo podemos producir porque ese color ya no existe y tenemos que cambiar", explica Maestro.

Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, esto tipo de situaciones son en realidad una ventaja, ya que les ayuda a mantener exclusividad. Rápido, buscan nuevos colores con los que diseñar artículos que forman parte de ediciones limitadas. Esto, acompañado del minucioso diseño que realizan, da personalidad a la firma.

Bolsos MIUUR. MIUUR

La funcionalidad es otro valor primordial y diseñan sus bolsos pensando que puedan servir a la mayor cantidad de gente y con la máxima durabilidad posible. Por eso, muchos están pensados para que tanto hombres como para mujer, con diferente longitud en las asas para conseguir adaptarlos.

Aunque MIUUR solo lleva rodando un año, el crecimiento es notable. Esta pareja considera que "va evolucionando y madurando, al igual que nosotros". Cada vez está más cerca de aquello que quieren y transmitiendo la esencia de lo que buscan. Convirtiéndose en un ejemplo de que el lujo puede llegar a ser sostenible.

