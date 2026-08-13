El mercado renacentista ideal para visitar hasta el 30 de agosto: más de 50 puestos de artesanía y teatro subterráneo

En la pintoresca localidad toledana de La Puebla de Montalbán renace cada año el legado literario de su paisano Fernando de Rojas a través de una cita cultural declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Se trata del Festival Celestina que este 2026 celebra su vigesimoséptima edición y que encuentra en el tradicional Mercado Celestinesco uno de sus grandes polos de atracción. Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, más de 50 puestos de madera convierten el corazón del municipio en un zoco del siglo XV.

Se extenderá entre la plaza de la Glorieta —junto al monumento a Fernando de Rojas—, la emblemática plaza mayor y las calles colindantes. En él podrás encontrar productos artesanos como la marroquinería en cuero, la cerámica castellana, joyería de autor, jabones naturales, cosmética botánica y juguetes de madera.

Mercado Celestino de La Puebla de Montalbán (Toledo). Javier Longobardo

La gastronomía también ocupará un lugar relevante a lo largo de todo el recorrido. Las carnes a la brasa, los embutidos y los quesos manchegos curados se mezclan con puestos de repostería de convento, mieles, garrapiñadas y panes de masa madre. Asimismo, las tabernas locales invitarán a hacer una parada para comer o cenar en este ambiente festivo.

El programa del Mercado Celestinesco arrancará con un pasacalles a las 19:00 horas de la tarde del viernes 28 y desde entonces, la animación callejera se extenderá los tres días en un continuo despliegue: exhibiciones de cetrería, cuentacuentos, espectáculos de circo infantil, juglares, músicos y romanceros personificados en figuras como "El hechicero".

Al caer la noche, el mercado se iluminará con los pasacalles como "El dragón guardián de la torre" y vistosos montajes de fuego como "Conjuros de fuego". Este concurrido mercado constituye una de las vertientes más populares del Festival Celestina, un proyecto surgido en 1999 para conmemorar el V Centenario de la obra de La Celestina.

Desde sus orígenes, los vecinos y las asociaciones del pueblo participan como actores en las distintas representaciones junto a elencos profesionales. Las puestas en escena se reparten por los monumentos más emblemáticos de La Puebla de Montalbán como la plaza mayor, la torre de San Miguel o el palacio de los Condes de Montalbán.

Algunos de los puestos del Mercado Celestino de La Puebla de Montalbán (Toledo). Javier Longobardo

Sin embargo, el gran sello diferencial del certamen reside en su célebre teatro bajo tierra, una experiencia única para adentrarse en el interior de las valiosas bodegas subterráneas del municipio. Como colofón, el festival otorgará el Premio Celestina 2026 al actor Luis Merlo por sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria artística en las artes escénicas.