Ni Córdoba ni Granada: el pueblo con las Cruces de Mayo más espectaculares (adornadas con cascadas y musgo)

Más allá de Córdoba y Andalucía, las Cruces de Mayo se viven con emoción y devoción en muchos otros rincones. En Piedrabuena (Ciudad Real), los vecinos crean un espectáculo sensorial y religioso declarado Fiesta de Interés Turístico Regional: confeccionan cruces de brezo blanco o púrpura acompañadas de cascadas de agua, musgo y plantas.

Cada primera quincena de mayo, esta localidad celebra una de las tradiciones más singulares de Castilla-La Mancha. Mientras en otros lugares se centran en el adorno floral sobre estructuras rígidas, aquí se apuesta por la recreación de ecosistemas vivos y la convivencia de dos estilos artísticos muy marcados: cruces de brezo y cruces de tela.

Las de brezo se centran en recrear auténticos retablos de naturaleza viva para que parezca que la cruz emerge de un paraje propio del río Bullaque. Por su parte, las cruces de tela se crean con lujosos tapices, encajes y telas de seda o algodón adornadas con flores y elementos católicos.

Cruces de Mayo de Piedrabuena.

Estos escenarios se suelen montar en 15 o 20 ubicaciones específicas (casas particulares o locales) que son las que se presentan cada año al Concurso Municipal de Cruces que convoca el Ayuntamiento. Puede participar cualquiera, la inscripción es libre y el único requisito es disponer de un espacio adecuado — una planta baja o garaje.

La preparación comienza mucho antes de que asome la primavera. Las asociaciones o grupos de vecinos salen al campo meses antes para recoger el brezo y el musgo necesarios, respetando siempre el entorno natural. El montaje es un trabajo minucioso donde hay que canalizar agua corriente y asentar toneladas de piedra y plantas aromáticas.

Cruces de Mayo de Piedrabuena. Turismo CLM

El resultado es hipnotizante: pequeños arroyos que descienden por los altares, logrando que el espectador se sienta, literalmente, en mitad de la montaña. No todo es visual, el olor de las flores y el murmullo constante del agua crean un ambiente cautivador.

Para disfrutar de este espectáculo, el visitante solo tiene que seguir la ruta oficial. Las sedes participantes lucen un distintivo en la entrada y mantienen abiertas sus puertas de par en par invitando a curiosos y locales. El horario de visitas es de lunes a viernes de 17:00 a 00:00 horas y sábados (9 y 16 de mayo) de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 horas a cierre.

Una vez inauguradas, un jurado recorre las 15 o 20 sedes para evaluar cada propuesta según su modalidad (brezo o tela). Se premia la originalidad, la complejidad técnica del montaje y, sobre todo, el respeto a la tradición. Además, el Ayuntamiento de Piedrabuena suele instalar una cruz institucional que hace de punto de referencia y bienvenida para los turistas.

El programa de este 2026 combina la solemnidad con el ocio. Las citas imprescindibles para este fin de semana (del 8 a 10 de mayo) son el mercadillo medieval en la plaza Mayor, el tren turístico para recorrer cómodamente la ruta de las cruces y el V Festival Folclórico Villa de Piedrabuena.

La fiesta también se vivirá en el campo el domingo 10 de mayo a través de la romería de la Sierra de la Cruz. El broche final llegará el viernes 15 de mayo con la romería de San Isidro y la gran degustación de caldereta popular a las 14:00 horas.

Piedrabuena demuestra que no hace falta viajar al sur para encontrar la esencia de mayo. En este rincón de Ciudad Real, los vecinos reciben la primavera con aroma a musgo y el sonido del agua que corre libre por sus casas.