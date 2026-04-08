El pueblo amurallado de solo 50 habitantes y declarado Conjunto Histórico-Artístico: tiene una fortaleza del siglo XV

Algunos la llaman la 'Ávila en miniatura', otros la 'Ávila de Guadalajara o la Alcarria'; lo cierto es que Palazuelos es una de esas rarezas patrimoniales que todavía sobreviven lejos del turismo masivo. Con apenas 52 habitantes, esta villa fue declarada Conjunto Histórico en el 2002.

Esta aldea, asentada en plena Sierra de la Ministra, cuenta con muralla y castillo propio pese a ser una pedanía que pertenece al municipio de Sigüenza. Aunque la presencia humana en Palazuelos pudo remontarse a etapas prerromanas, su historia documentada arranca en la Edad Media cuando formaba parte de Atienza.

Con el paso de los siglos, Palazuelos quedó ligada a distintos señoríos hasta acabar bajo la órbita de la poderosa Casa de Mendoza. Fue entonces, en la segunda mitad del siglo XV, cuando comenzó a levantarse el castillo y el sistema de murallas que todavía hoy definen su silueta.

Vista aérea de Palazuelos (Guadalajara). Cultura Castilla-La Mancha

Ese pasado permanece dentro del recinto amurallado del municipio que permanece casi íntegro, algo que solo ocurre en Ávila y otros pocos rincones de España. El trazado urbano se organiza dentro de ese recinto fortificado formado por torreones adosados y grandes puertas.

La estructura defensiva de la localidad la completa el Castillo de Palazuelos, una fortaleza del siglo XV, de planta cuadrada y rodeada por una barbacana baja, que formaba parte del sistema defensivo del Marqués de Santillana.

Castillo de Palazuelos. Tripadvisor

Recorrer a pie sus empedradas calles es la mejor forma de entender que esta villa es distinta. Su arquitectura militar no fue el único motivo por el que este pueblo fue declarado como Conjunto Histórico-Artístico, el patrimonio local se completa con una amplia plaza Mayor, la iglesia de San Juan Bautista, su picota o rollo jurisdiccional.

Como tantos otros lugares del interior peninsular, Palazuelos sufrió con dureza el éxodo rural del siglo XX. Tras la guerra civil española, la falta de oportunidades y el atractivo de las ciudades fueron vaciando progresivamente la localidad alcarreña.

Aquel proceso de despoblación terminó siendo tan intenso que en 1960 perdió su condición de municipio independiente y quedó integrado en el concejo de Sigüenza. Pese a ello, su estructura urbana e identidad histórica se conservan.

Hoy más que por la agricultura, la economía local se rige por su atractivo turístico y su cercanía a Sigüenza. A ello se suma el valor cultural de formar parte de la Ruta del Quijote y del Camino de la Lana dentro del Camino de Santiago.

Además, su historia y su entorno conectan con grandes figuras como el Cid o la Princesa de Éboli, lo que añade nuevas capas a su riqueza patrimonial. Por ello, Palazuelos es mucho más que la 'Ávila en miniatura': son las bonitas cenizas "intactas" de un lugar que ha perdido la relevancia que en tiempos pasados pudo ostentar.