Gran ruta gastronómica el próximo 4 de octubre: 5 tapas, maridaje, postre y visita guiada a cinco monumentos por 15€

Algunas de las tapas que se sirvieron en la edición pasada. Eturia CLM

Guadalajara acogerá el próximo domingo 4 de octubre la Gastro Experiencia Culinaria Castilla-La Mancha 2026. Una ruta gastronómica por cinco monumentos históricos de la ciudad que incluye visita guiada al lugar y la degustación de una tapa exclusiva con maridaje elaboradas en directo por chefs.

Esta "gastroexperiencia", que es la antesala del VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha que se celebrará el 19 de octubre en Cuenca, estrena este año un recorrido por las cinco capitales de provincia (Albacete, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) entre el final del mes de septiembre y octubre.

La ruta está limitada a tan solo 300 entradas que tienen un precio de 15 euros por persona y se adquieren en la web de Raíz Culinaria. Para garantizar un satisfactorio desarrollo de la actividad, las 300 personas se dividirán en cinco grupos rotativos de 60 asistentes.

Gastro Experiencia Culinaria en Cuenca. Eturia CLM

Las acreditaciones se entregarán a las 10:45 horas en el monumento asignado como punto de salida al comprar la entrada. Una vez allí, comenzará la visita guiada al primer espacio patrimonial y la primera degustación para después seguir con el resto de los espacios patrimoniales y sus correspondientes catas.

Primera parada - Iglesia de San Gil. El establecimiento Mirador de la Mancha ofrecerá una gilda manchega con perdiz escabechada y crema de judías pinesas en este antiguo convento de arquitectura barroca para representar a Ciudad Real.

Uno de los chef que participó en la pasada edición de Gastro Experiencia Culinaria. Eturia CLM

Segunda parada - Convento de La Piedad. El canelón de brandada de perdiz con aceituna negra de Cucharadepalo representarán a Toledo en el antiguo palacio de Antonio Mendoza del siglo XVI reconvertido en convento.

Tercera parada - Palacio de La Cotilla. Biosfera y su sando de corzo y barbacoa de hidromiel prometen conquistar el paladar de los 300 asistentes en esta residencia señorial del siglo XVII asociada a los Marqueses de Villamejor que alberga un papel pintado a mano traído de la dinastía Qing de la China imperial.

La experiencia incluye maridaje con vinos de la tierra. Eturia CLM

Cuarta parada - Museo Francisco Sobrino. Este espacio que rinde homenaje a la obra del escultor y referente del arte cinegético será el escenario donde la Hospedería de Santiago prepare su tapa inspirada en la provincia de Cuenca: tournedó de pez espada con escabeche Fórum y asadillo manchego.

Quinta parada - Palacio del Infantado. Una brandada de bacalao con crema de piquillos y langostino será la elaboración de El Sueño de Jemik en este impresionante edificio candidato a Patrimonio de la Humanidad.

Alrededor de las 15:15 horas, todos los asistentes se reunirán en la plaza Mayor de Guadalajara para poner el broche dulce a la experiencia. Degustarán una selección de postres representativos de Castilla-La Mancha: rosquilla manchega, mazapán, bizcocho borracho, alajú y miguelito.

El calendario de Gastro Experiencia Culinaria se completa con su parada en Ciudad Real el próximo 11 de octubre, después en Cuenca el 18 de octubre y concluirá el 25 de octubre en Toledo.