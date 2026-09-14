Última oportunidad para ver a la Orquesta Panorama este verano en Castilla-La Mancha: este martes a las 21.30 horas

La Orquesta Panorama tendrá este martes, 15 de septiembre, su última cita del verano en Castilla-La Mancha. La formación gallega actuará en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) dentro de la programación de las fiestas locales.

El Ayuntamiento anunció la actuación el pasado mes de julio y presentó la llegada de Panorama como un "espectáculo total".

El concierto tendrá lugar en el parking del recinto ferial, con apertura de puertas a las 20.00 horas y comienzo del espectáculo a las 21.30 horas.

La Orquesta Panorama llegará a Almodóvar del Campo con su 'Time Tour 2026', una gira en la que la formación gallega combina música en directo, coreografías, iluminación, pantallas y una gran puesta en escena diseñada para grandes espacios al aire libre.

El Ayuntamiento destacó precisamente la dimensión del espectáculo al anunciar por primera vez la presencia de la orquesta en las fiestas de septiembre. "Este año tendremos la más gigante de las orquestas", aseguró entonces el Consistorio en sus redes sociales, antes de animar a los vecinos y visitantes a prepararse para una noche "llena de música, luz y la mejor energía".

Última parada del verano

La cita de Almodóvar del Campo pone el broche a una temporada especialmente intensa de Panorama en Castilla-La Mancha durante los meses de verano.

La orquesta ya pasó por Toledo el 4 de junio, coincidiendo con las celebraciones del Corpus, y posteriormente actuó en Los Yébenes, también en la provincia de Toledo, el 14 de junio.

En agosto, la gira llevó a Panorama hasta Membrilla, en Ciudad Real, el día 21; Honrubia, en Cuenca, el 22; y Daimiel, de nuevo en Ciudad Real, el 29.

Ya en septiembre, la formación actuó el día 2 en Alovera, en Guadalajara, y el 7 en la capital alcarreña.

La cita de este martes en Almodóvar del Campo será, por tanto, la última oportunidad del verano para disfrutar de Panorama en Castilla-La Mancha antes de que su gira continúe por otras comunidades.

Una gira que no se detiene

El 'Time Tour 2026' mantiene a Panorama prácticamente todo el año sobre los escenarios y con una importante presencia fuera de Galicia. Septiembre está siendo especialmente intenso para la formación, con actuaciones en numerosas localidades de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Galicia y otras comunidades.

Tras su paso por Almodóvar del Campo, la agenda continuará con nuevas actuaciones durante las próximas semanas, entre ellas varias citas en la Comunidad de Madrid, antes de prolongarse hasta octubre.

La propuesta de Panorama se ha convertido en uno de los grandes reclamos del circuito de fiestas populares. La formación mantiene el espíritu de las grandes verbenas, pero lo lleva a un formato de grandes dimensiones, con músicos, cantantes, bailarines, cambios de vestuario, pantallas, iluminación y efectos visuales.