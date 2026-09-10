Gran paella popular con postre y bebida a tres euros el 12 de septiembre en este pueblo de 220 habitantes

Pese a su origen valenciano, la paella ha alcanzado tal popularidad en España que ya se ha convertido en un plato fijo de muchas celebraciones. Sus múltiples variantes la convierten en una opción estrella para conquistar el paladar de la multitud.

En esta ocasión, la localidad toledana de Garciotum (220 habitantes) organiza una gran comida popular este sábado 12 de septiembre con motivo de las fiestas en honor al Cristo de la Luz.

El Ayuntamiento y los voluntarios han preparado un menú completo por tan solo tres euros que incluye un plato de paella recién elaborada, pan para rebañar, bebida y postre. Se repartirán un máximo de 300 raciones, una vez alcanzado el tope de tiques disponibles no se venderá más comida.

Paella popular en Garciotum. Ayuntamiento

La acogida ha sido tal, que el consistorio ha emitido un comunicado urgente a través de su canal oficial de Bando Móvil para avisar de que tan solo quedan los últimos 50 menús disponibles.

Los interesados pueden adquirirlos presencialmente en el edificio consistorial, un antiguo caserón del siglo XVIII, durante el horario de atención municipal. Asimismo, varios concejales los están distribuyendo directamente por las calles del pueblo.

Más allá de la paella, Garciotum guarda la esencia de los pueblos castellanos. Emplazado en la Sierra de San Vicente, cuenta con un entorno natural privilegiado repleto de encinares, arroyos y dehesas ideales para pasear.