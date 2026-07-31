Maldita Nerea, Ramoncín, Modestia Aparte o Lucho RK pondrán la banda sonora a fiestas patronales de Illescas

Illescas ya tiene banda sonora para sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad. El Ayuntamiento de la localidad toledana, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado la programación musical que llenará de conciertos el recinto ferial entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre.

El cartel combina artistas actuales, grandes nombres del pop y el rock español y propuestas para todos los públicos.

El concejal de Fiestas, Raúl Casla, ha destacado que se trata de "unas fiestas muy pensadas, por y para todos, para todas las edades, gustos y estilos musicales", al tiempo que ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación.

Conciertos de las fiestas patronales de Illescas en 2026. Ayuntamiento de Illescas

La feria arrancará el viernes 28 de agosto con el Illescas Emotion Festival, una cita dedicada a la música urbana que contará con las actuaciones de Lucho RK, Krumel, Carlo y DJ Serch.

Un día después, el sábado 29 de agosto, tras el pregón de las fiestas, llegará una noche marcada por la nostalgia con Fórmula V, que compartirá escenario con la orquesta La Misión, uno de los espectáculos más reconocidos del panorama nacional.

Maldita Nerea

El domingo 30 de agosto, después del tradicional castillo de fuegos artificiales, será el turno de Maldita Nerea, que actuará en Illescas dentro de su gira '15 años y un secreto', repasando algunos de los temas más conocidos de su trayectoria. Como suele ocurrir cada año, se espera que esta sea una de las jornadas con mayor afluencia de público.

El lunes 31 de agosto, día grande de las fiestas, estará reservado para los amantes del pop español de los años 80 y 90. Modestia Aparte interpretará sus grandes éxitos antes de que tome el relevo DJ Fernandisco, histórico locutor de radio y televisión con más de cuatro décadas vinculado a las principales cadenas musicales.

El cantante español Ramoncín Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

La programación continuará el martes 1 de septiembre con el rock de Ramoncín, que llegará a Illescas dentro de su gira 'Celebración 50/70', con la que está recorriendo diferentes ciudades españolas.

El cierre festivo llegará el miércoles 2 de septiembre con la tradicional Fiesta Holi, una propuesta familiar en la que la música y el color volverán a ser protagonistas.

Banda de música

Todos los conciertos se celebrarán en el Recinto Ferial, con la excepción de las actuaciones de la banda de música Manuel de Falla.

El tradicional concierto de fiestas del 1 de septiembre tendrá lugar en la plaza urbana del antiguo colegio Martín Chico, mientras que el 2 de septiembre, como broche final a las celebraciones, ofrecerá un nuevo concierto en la plaza de Las Cadenas.

Casla ha invitado a los vecinos a participar en las fiestas y a recibir "como Illescas siempre lo hace" a las personas que visiten el municipio durante esos días.