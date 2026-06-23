La feria medieval ideal para visitar en el mes de julio: moneda de época, desfiles y asalto a un castillo real

Castilla-La Mancha esconde tesoros medievales como Sigüenza. Esta localidad de la provincia de Guadalajara conserva un castillo del siglo XI reconvertido en Parador Nacional y un casco antiguo que es todo un entramado de callejuelas empedradas declarado Conjunto Histórico-Artístico.

La que fue elegida la primera 'Capital del Turismo Rural' en 2017 se prepara para sus famosas Jornadas Medievales veraniegas. Este evento, promovido por la Asociación Medieval Seguntina y declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, logra que todo el pueblo se engalane y que gran parte de sus vecinos se vistan con trajes de época.

Aunque los preparativos arrancan este mes de junio, la XXVII edición de esta feria medieval se celebrará oficialmente del 10 al 12 de julio de 2026. Durante ese fin de semana, el barrio antiguo de Sigüenza viajará en el tiempo hacia el siglo XIV.

Jornadas Medievales de Sigüenza. Visita Sigüenza

Doña Blanca de Borbón: el alma de la fiesta

El origen de estos festejos se remonta a un trágico hecho histórico, ya que rememoran el confinamiento de la reina Doña Blanca de Borbón, esposa del rey Pedro I de Castilla-La Mancha, conocido por unos como "el Cruel" y por otros como "el Justiciero".

Jornadas Medievales de Sigüenza. AMPA CEIP El Pinillo

La princesa francesa fue repudiada por el monarca a los pocos días de su matrimonio por la falta del pago de la dote prometida y la preferencia de Pedro I por su amante, María de Padilla. Para evitar conspiraciones en su contra, lideradas por su hermano Enrique, el rey encerró a Blanca de Borbón en el castillo de Sigüenza entre 1355 y 1359.

Programación completa

Las recreaciones de estas Jornadas Medievales se dividen en tres grandes actos principales que estructuran el fin de semana:

Jornada 1: presentación oficial en la plaza Mayor de los grandes protagonistas de la feria: los vecinos que harán los papeles de Doña Blanca, Pedro I, Enrique de Trastámara, Bertrand du Guesclin y el Príncipe Negro.

en la plaza Mayor de los grandes protagonistas de la feria: los vecinos que harán los papeles de Doña Blanca, Pedro I, Enrique de Trastámara, Bertrand du Guesclin y el Príncipe Negro. Jornada 2: el espectacular asalto al castillo por parte de los caballeros fieles a la reina , seguido de la entrada del rey Pedro I y las emocionantes justas a caballo.

, seguido de la entrada del rey Pedro I y las emocionantes justas a caballo. Jornada 3: la conmovedora salida al destierro de Doña Blanca desde la plaza de Armas, antesala del duelo final entre Pedro I y su hermano Enrique de Trastámara.

Jornadas Medievales de Sigüenza. Visita Sigüenza

Más de 30 actividades para toda la familia

El gran mercado medieval es uno de los puntos fuertes de la celebración. Se extiende desde la plaza Mayor hasta el castillo y ofrece una enorme variedad de viandas, artesanías y objetos de regalo. El programa cultural cuenta con más de 30 propuestas lúdicas, entre ellas, pasacalles, exhibiciones de cetrería, música, espectáculos de fuego, esgrima y teatros callejeros.

Uno de los momentos más mágicos es la "Noche de Embrujo" donde comparsas de brujas, esqueletos, elfos y damas blancas recorren las oscuras calles hasta la Plazuela del Doncel para realizar sus rituales y bailes tradicionales.

Fachada occidental y sur (al fondo) del Patio de Armas dentro del Castillo de Sigüenza. Cultura CLM

El Castillo de Sigüenza es el gran símbolo de la historia local. Hoy funciona como un Parador de Turismo único donde todavía se respira y se siente el encierro de Doña Blanca. Más allá de las Jornadas Medievales, esta villa es un destino predilecto para los amantes del turismo cultural.

El acceso por carretera a este rincón de Guadalajara es por la autovía A-2 y posteriormente por la CM-1101, si viajas desde Madrid, o bien por la A-2 y la CM-211 si te desplazas desde Aragón o Cataluña.