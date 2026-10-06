Una agente de Guardia Civil entre las plantas de marihuana halladas junto al arroyo. Guardia Civil

La Guardia Civil de Toledo detiene a ocho personas por ocultar una macroplantación de marihuana junto a un arroyo

La Guardia Civil ha localizado y desmantelado una macroplantación clandestina de marihuana escondida entre la abundante vegetación del entorno del arroyo Guatén, en la localidad toledana de Pantoja.

Ocho personas han sido detenidas presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al cultivo y tráfico de drogas.

Los agentes del Equipo ROCA-42 de la Compañía de Illescas iniciaron el pasado mes de agosto la operación RIVUS después de recibir varias informaciones que alertaban de fuertes olores a marihuana en los caminos próximos al arroyo, a su paso por el término municipal de Pantoja.

Plantación de marihuana junto a un arroyo en Pantoja (Toledo)

Las labores de vigilancia permitieron localizar un cultivo de cannabis sativa pese a que estaba perfectamente oculto entre la vegetación autóctona para dificultar su detección desde el exterior.

La investigación permitió además determinar que detrás de la plantación, que contaba con 770 plantas de cannabis sativa de gran tamaño y en avanzado estado de floración, había un grupo organizado que se encargaba de las distintas labores necesarias para mantener el cultivo, vigilar la zona y proceder posteriormente a la recolección de la droga.

Dos fases

La operación se desarrolló en dos fases durante el mes de septiembre. En la primera, los agentes sorprendieron a cinco personas mientras realizaban labores de recolección en la plantación. Todos ellos pertenecían a una misma familia.

Al percatarse de la presencia de los agentes, los sospechosos emprendieron la huida a bordo de un vehículo que, según la investigación, realizaba funciones de vigilancia en la zona. Finalmente fueron interceptados y detenidos.

Pocos días después se puso en marcha la segunda fase de la operación. En esta ocasión, la Guardia Civil detuvo a otros tres varones, también pertenecientes a una misma familia, después de sorprenderlos en las inmediaciones del cultivo.

En total, los ocho detenidos están acusados de sendos delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas, y de pertenencia a grupo criminal.

Según la estimación de la Guardia Civil, la droga intervenida habría alcanzado un valor aproximado de 90.000 euros en el mercado ilícito.