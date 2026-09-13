Una pelea por un puesto de venta ambulante termina con un joven herido por arma blanca en la Feria de Albacete

Un joven de 23 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea entre dos vendedores ambulantes que disputaban un puesto de venta en el Recinto Ferial de Albacete.

La agresión ocurrió pasada la medianoche y una persona ha sido detenida en relación con los hechos, mientras que el herido fue trasladado al Hospital de Albacete en la UVI del dispositivo sanitario de la Feria.

El aviso fue recibido por el servicio de atención de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha pasadas las 00.00 horas, cuando se alertó de la agresión registrada en el recinto ferial de la capital albaceteña.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una ambulancia de soporte vital básico del dispositivo sanitario desplegado con motivo de la Feria de Albacete.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la agresión se produjo en el transcurso de una pelea entre dos vendedores ambulantes de los denominados 'manteros'. La Policía Nacional ha detenido a una persona en relación con estos hechos.

El joven herido fue atendido en el propio recinto y posteriormente trasladado al Hospital de Albacete por la UVI del dispositivo sanitario de la Feria.