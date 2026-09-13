Los bomberos de Toledo liberan a un niño de 3 años con una pierna atrapada en una valla de Luz del Tajo

Captura de pantalla del vídeo publicado del rescate por los Bomberos de TOLEDO. Bomberos Ayto. Toledo

Momentos de angustia este sábado por la noche en Toledo. Un niño de tres años quedó atrapado con una pierna en una valla situada en la zona de restauración del centro comercial Luz del Tajo después de que introdujera la extremidad entre los barrotes y no pudiera sacarla.

Según han informado fuentes de los bomberos del Ayuntamiento de Toledo a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los efectivos recibieron el aviso sobre las 23.00 horas de este sábado y se desplazaron hasta el centro comercial para liberar al menor.

Los bomberos utilizaron una pinza multiusos para conseguir sacar la pierna del niño de la valla. Una maniobra que permitió liberarlo sin causarle ninguna herida.

Aunque el pequeño pasó un mal rato durante el incidente, se encontraba bien después de ser liberado, según han indicado las mismas fuentes.

Los Bomberos de Toledo han compartido un vídeo de la intervención en sus redes sociales, donde se puede ver parte del dispositivo desplegado para conseguir liberar al menor.

Finalmente, el incidente quedó en un susto y el niño pudo ser liberado sin lesiones gracias a la intervención de los bomberos.