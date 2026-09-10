Desmantelan un cultivo 'indoor' con 585 plantas de marihuana en una vivienda de Talavera de la Reina: hay dos detenidos

La Policía Nacional desmantela una plantación 'indoor' con 585 plantas de marihuana en Talavera de la Reina. Policía Nacional

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina (Toledo) una plantación 'indoor' de cannabis que se encontraba oculta en una vivienda del barrio del Patrocinio y en la que se cultivaban 585 plantas de marihuana.

La operación se ha saldado con dos personas detenidas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación, denominada operación 'Koala', comenzó a mediados del pasado mes de julio, cuando los agentes especializados en la investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas en Talavera y su comarca recabaron varios indicios que apuntaban a la existencia de un cultivo ilegal de cannabis en el barrio del Patrocinio.

A partir de esas primeras pesquisas, los investigadores localizaron el inmueble en el que presuntamente se había instalado la plantación y consiguieron identificar a las dos personas que estarían detrás del cultivo.

585 plantas y material para el cultivo

Una vez identificados los presuntos responsables, el pasado 3 de septiembre los agentes procedieron a su detención y realizaron un registro en la vivienda.

Durante la intervención, la Policía Nacional se incautó de un total de 585 plantas de cannabis, además de diferentes instrumentos empleados para el cultivo de la marihuana en el interior del inmueble.

Los dos detenidos están acusados de un delito contra la salud pública por la plantación y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Policía Nacional, la vivienda también contaba con una acometida ilegal a la red eléctrica, que habría permitido obtener el suministro necesario para mantener en funcionamiento la plantación.

Los investigadores estiman que mediante esta conexión fraudulenta se habría defraudado alrededor de 16.500 euros en suministro eléctrico.