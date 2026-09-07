Cae una banda que había robado 15.000 kilos de aceituna en Ciudad Real y Toledo: hay cinco detenidos

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a tres más en el marco de una operación para esclarecer el robo de 15.000 kilos de aceituna en Herencia (Ciudad Real) y varios pueblos de alrededor, algunos en la provincia de Ciudad Real.



La investigación se inició el pasado mes de enero a raíz de las denuncias presentadas por varios agricultores que alertaron de un notable incremento de los hurtos de aceituna, ha señalado el Instituto Armado en nota de prensa.

Según los agentes, estos hechos generaron una "enorme alarma social" entre el sector agrícola debido a la frecuencia de los robos y a las pérdidas ocasionadas tanto por la sustracción del fruto como por los daños provocados en los olivos.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que los presuntos autores actuaban de forma organizada y sustraían la aceituna, en algunos casos ya cosechada y preparada para su entrega, para posteriormente dividirla y llevarla en pequeñas cantidades a distintas almazaras de las provincias de Ciudad Real y Toledo.



A partir de aquí, los investigadores realizaron inspecciones oculares, entrevistas a testigos y analizaron las imágenes de cámaras de vigilancia, lo que les permitió determinar el modus operandi del grupo.



Los sospechosos utilizaban vehículos todoterreno de gran cilindrada modificados en su interior para transportar grandes cantidades de aceituna a granel y abandonar después las explotaciones agrícolas a gran velocidad con el objetivo de reducir al mínimo el tiempo empleado en los robos.



Además, utilizaban escrituras de fincas de olivar para intentar justificar la procedencia del fruto sustraído.

2.500 kilos aprehendidos

Durante la explotación de la operación, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y, con el apoyo de distintas patrullas de la Guardia Civil de Ciudad Real y Toledo, aprehendieron unos 2.500 kilos de aceituna de procedencia ilícita de los más de 15.000 kilos que habían sido sustraídos.



La aceituna robada era trasladada hasta una almazara de la provincia de Ciudad Real, donde su propietario la recogía y compraba, presuntamente a sabiendas de su procedencia ilícita, por lo que obtenían un beneficio económico tanto los autores de los hurtos como el receptor.



Tras la presión policial, los ladrones se dividieron y abandonaron la provincia de Ciudad Real, donde residían, para trasladarse a otras provincias con la intención de dificultar su localización.



Meses después, los investigadores lograron localizar de nuevo al grupo en otra localidad de la provincia de Ciudad Real.



Los agentes comprobaron que habían sustituido los vehículos utilizados en los robos por otros nuevos para tratar de dificultar la investigación.



La operación, denominada 'Oleicia', ha culminado con cinco personas detenidas y otras tres investigadas como presuntas autoras de los delitos, mientras que se han esclarecido trece hechos delictivos.



Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan.