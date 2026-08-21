Detenido el hombre que huyó tras atropellar a un empresario en Malagón: se investiga si fue intencionado

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del atropello de un conocido empresario de Malagón (Ciudad Real) ocurrido el pasado martes en las inmediaciones de la plaza de El Santo.

El conductor se dio a la fuga después de arrollar a la víctima. Días después, ha sido localizado y arrestado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, existe una investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso. La Benemérita no ha aportado por el momento más detalles sobre la detención ni sobre los hechos que rodearon al atropello.

Pudo ser intencionado

Entre las líneas que se investigan está la posibilidad de que el atropello fuese intencionado, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser esclarecida durante la investigación.

El suceso se produjo sobre las 8:20 horas del pasado martes. El hombre, de 70 años, acababa de salir de una de sus propiedades cuando fue alcanzado por un vehículo.

Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, el conductor arrolló al empresario y lo golpeó contra la puerta de su propio vehículo antes de abandonar la zona.

La víctima sigue en la UCI

El atropellado es un empresario conocido en Malagón y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según han confirmado este viernes a Europa Press fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), el herido continúa estable dentro de la gravedad.