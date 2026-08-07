Un coche cae por un barranco de 35 metros en un pueblo de Albacete: hospitalizados un hombre y una mujer de 65 años
El vehículo se precipitó con sus dos ocupantes tras salirse de la CM-3201 en Alcalá del Júcar. Ambos han sido rescatados por dos helicópteros.
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Dos personas han sido hospitalizadas tras sufrir una salida de vía y caer por un barranco de 35 metros de altura el vehículo en el que circulaban en Alcalá del Júcar (Albacete).
Se trata de un hombre y una mujer, de 65 años ambos, que han tenido que ser rescatados con la ayuda de un helicóptero medicalizado del Sescam y un helicóptero de la Comunidad Valenciana.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 16:30 horas en el kilómetro 53 de la CM-3201, en el límite municipal de Alcalá, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía y se ha precipitado.
Tras ser rescatados en el operativo en el que han participado los dos helicópteros junto a bomberos del Parque de Casas Ibáñez, ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete por dos ambulancias de soporte vital básico y junto al personal médico del helicóptero del Sescam.
Además de los equipos de rescate y las ambulancias, han participado en el dispositivo agentes de la Guardia Civil y un equipo médico de urgencias.