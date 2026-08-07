Helicóptero del Sescam, en una imagen de archivo

Helicóptero del Sescam, en una imagen de archivo E. E.

Sucesos ALBACETE

Un coche cae por un barranco de 35 metros en un pueblo de Albacete: hospitalizados un hombre y una mujer de 65 años

El vehículo se precipitó con sus dos ocupantes tras salirse de la CM-3201 en Alcalá del Júcar. Ambos han sido rescatados por dos helicópteros.

Más información: Un fallecido de 89 años y una herida de 80 en un accidente de tráfico en Lezuza (Albacete)

Publicada

Dos personas han sido hospitalizadas tras sufrir una salida de vía y caer por un barranco de 35 metros de altura el vehículo en el que circulaban en Alcalá del Júcar (Albacete).

Se trata de un hombre y una mujer, de 65 años ambos, que han tenido que ser rescatados con la ayuda de un helicóptero medicalizado del Sescam y un helicóptero de la Comunidad Valenciana.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 16:30 horas en el kilómetro 53 de la CM-3201, en el límite municipal de Alcalá, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía y se ha precipitado.

Tras ser rescatados en el operativo en el que han participado los dos helicópteros junto a bomberos del Parque de Casas Ibáñez, ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete por dos ambulancias de soporte vital básico y junto al personal médico del helicóptero del Sescam.

Además de los equipos de rescate y las ambulancias, han participado en el dispositivo agentes de la Guardia Civil y un equipo médico de urgencias.