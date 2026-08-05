Seis detenidos por tirotear la vivienda de una familia con la que habían discutido en Gerindote (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres de entre 28 y 67 años, integrantes de un mismo clan familiar, por su presunta implicación en un tiroteo contra la vivienda de una familia con la que habían mantenido una discusión previa en Gerindote (Toledo).

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de julio y se saldaron sin heridos, aunque los disparos fueron dirigidos contra el inmueble cuando las víctimas se encontraban en su interior.

La investigación culminó el pasado 30 de julio con el arresto de los sospechosos en Calahonda (Málaga), donde se habían refugiado para evitar ser localizados. Cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional.

La investigación fue asumida por el Equipo de Policía Judicial y el Equipo ROCA de la Compañía de Torrijos dentro de la operación 'ASARO'. Según ha informado la Guardia Civil, el origen de los hechos fue una discusión entre dos familias que terminó derivando en un ataque con armas de fuego contra la vivienda de una de ellas.

Huida a Málaga tras el tiroteo

Aunque el inmueble recibió varios disparos mientras las víctimas permanecían en su interior, ninguna persona resultó herida. No obstante, la Guardia Civil considera que la acción puso en grave peligro la vida de los ocupantes, motivo por el que atribuye a los detenidos tres delitos de homicidio en grado de tentativa.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables y comprobar que, tras el ataque, abandonaron sus domicilios, situados en diferentes municipios de la provincia de Toledo. Los investigadores siguieron su rastro hasta la localidad malagueña de Calahonda, donde supuestamente se ocultaban con el objetivo de dificultar la acción policial.

Con la ubicación ya confirmada, la Guardia Civil desplegó un dispositivo el pasado 30 de julio que permitió detener a los seis integrantes del grupo familiar sin incidentes.

Posteriormente, los arrestados fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil de Torrijos y puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrijos. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos, mientras que los otros dos quedaron en libertad provisional con la imposición de medidas cautelares.

Además de los tres delitos de homicidio en grado de tentativa, la Guardia Civil imputa a los seis detenidos un delito de tenencia ilícita de armas, otro de amenazas, un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de usurpación de estado civil.