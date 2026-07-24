El incendio de Retuerta del Bullaque se complica y obliga a confinar Marjaliza (Toledo): los vecinos han recibido un Es-Alert

En una jornada en la que los incendios forestales declarados en Castilla-La Mancha están evolucionando positivamente, el fuego de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) se está complicando en las últimas horas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha declarado el nivel 1 de emergencia por la posible afección del humo a las poblaciones de Los Yébenes y Marjaliza, ambas en la provincia de Toledo

Asimismo, se ha enviado un Es-Alert a la población y se ha decretado el confinamiento de Marjaliza. En el mensaje, recomiendan a los vecinos que cierren puertas, ventanas y persianas y permanezcan en el interior de las viviendas.

🔥 ACTIVO: #IFRetuertadelBullaque en #CiudadReal se establece el confinamiento de la localidad de #Marjaliza. Cierre puertas, ventanas y persianas y permanezca en el interior de su vivienda.



En la zona, #INFOCAM de @gobjccm, junto a @PLANINFOEX:

🚁10 medios aéreos

🚚 24 medios… pic.twitter.com/YYKx6GiMZu — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 24, 2026

Además, expresan que "eviten salir a la calle, no utilicen vehículos salvo emergencia y no se acerquen a la zona del incendio".

Extinción del fuego

Mientras la pasada noche los equipos concentraron sus esfuerzos en el flanco derecho y en la cabeza del fuego, durante la jornada de este viernes los trabajos se dirigen principalmente al flanco izquierdo para contener su evolución.

El seguimiento es constante porque, además de la población, preocupa su proximidad al Parque Nacional de Cabañeros.

Hasta el momento ya han participado 70 medios, 11 de ellos aéreos, y 296 personas.

Fuego en La Sagra

Este no ha sido el único incendio que ha dejado consecuencias este viernes en la provincia de Toledo. Otro fuego declarado junto a la infraestructura ferroviaria ha obligado a interrumpir durante algo más de media hora la circulación de los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, así como varios servicios de media distancia, a la altura de la comarca de La Sagra.

✅ Incidencia finalizada. Restablecida la circulación, una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura. https://t.co/f0BxeKQ6Gh — INFOAdif (@InfoAdif) July 24, 2026

Poco antes de las cuatro y media de la tarde, la circulación quedó suspendida por seguridad al encontrarse las llamas próximas a la vía. Una vez extinguido el incendio y revisada la infraestructura, Adif restableció el tráfico ferroviario y dio por finalizada la incidencia, que quedó resuelta en poco más de media hora.