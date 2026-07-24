La Guardia Civil accede a la vivienda y reduce al hombre armado que se había atrincherado en Villarrobledo

Agentes de la UEI de la Guardia Civil este viernes en Villarrboledo. Cedida

La Guardia Civil ha logrado reducir este viernes, pasadas las cinco de la tarde, al hombre que permanecía atrincherado y armado en una vivienda de la calle Zaragoza de Villarrobledo (Albacete).

La intervención ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI), el grupo de élite del Instituto Armado especializado en este tipo de situaciones de alto riesgo.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los agentes han accedido al interior de la vivienda y han conseguido reducir al hombre sin que haya que lamentar daños personales.

Horas de tensión

El operativo se había desplegado en torno a las 11 de la mañana después de que el hermano del atrincherado alertara a los servicios de emergencia. Al parecer, el hombre lo había expulsado de la vivienda en un estado de gran alteración.

Según ha podido saber este periódico, el atrincherado, un vecino de Villarrobledo de 46 años, habría efectuado al menos un disparo al aire con un arma de fuego de la que dispone por ser cazador.

La gravedad de la situación obligó a movilizar un amplio dispositivo de la Guardia Civil, con la participación de la UEI, mientras se acordonaba la zona para garantizar la seguridad de los vecinos.

La presencia de numerosos vehículos oficiales y de los agentes especializados ha generado una gran expectación en los alrededores de la calle Zaragoza.