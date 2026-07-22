Herido un hombre de 61 años tras ser apuñalado en el abdomen en una vivienda de Añover de Tajo (Toledo)

Un hombre de 61 años ha resultado herido de madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en una vivienda de la localidad toledana de Añover de Tajo. La víctima recibió una puñalada en el abdomen y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo a las 3.34 horas de este miércoles en una vivienda situada en la calle Trifón Gómez.

Por causas que no han trascendido, el hombre fue agredido con un arma blanca y sufrió una herida en el estómago. Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico, que evacuó al herido al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención médica.

Además de los servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos y se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.