Siete detenidos por "sextorsión" en Ciudad Real: amenazaban a las víctimas con enviar sicarios a sus casas si no pagaban

La Guardia Civil ha detenido en Ciudad Real a siete personas y ha investigado a otras 14 como presuntas autoras de un delito de "sextorsión". Formaban parte de un grupo criminal que contactaba con las víctimas a través de páginas web de contactos para obtener sus datos y amenazar con difundirlos si no pagaban.

La denominada operación 'Exman' arrancó cuando la Guardia Civil recibió varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real que respondían a un mismo patrón delictivo.

Las víctimas habían sido captadas mediante anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos. Tras establecer comunicación mediante mensajería instantánea, el grupo criminal obtenía datos como sus nombres, teléfonos y lugar de residencia con el objetivo de extorsionarlas a cambio de dinero.

Lograron recaudar más de 126.000 euros solo en la provincia de Ciudad Real.

Amenazaban con sicarios

El grupo contaba con diferentes roles especializados. Un primer núcleo se dedicaba a la ingeniería social y publicaba anuncios falsos de mujeres ofreciendo servicios sexuales en diversas plataformas de internet. Después se ganaban la confianza de las víctimas y recopilaban los datos de contacto, la localización y otros datos personales.

Después, las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo amenaza de enviar sicarios a su domicilio y causar daños tanto a ellas como a sus familiares.

El dinero de las personas que pagaban era retirado en efectivo mediante cajeros automáticos de diversas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real. El grupo contaba con "mulas económicas" para llevar a cabo esta labor y para el blanqueo del dinero.

Asimismo, la Guardia Civil ha informado que algunos detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de los respectivos tribunales de instancia competentes, mientras que las investigaciones continúan abiertas, no descartándose la práctica de nuevas detenciones en un futuro.