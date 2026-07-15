Fallece un hombre en un pueblo de Toledo después de que su turismo se precipitara a una zanja en un camino rural

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Un hombre, del que no se tienen datos personales, ha muerto este miércoles al caer el turismo que conducía en una zanja en Alcaudete de la Jara (Toledo).

El accidente ha ocurrido a las 19:02 horas, cuando el vehículo ha caído al interior de una zanja ubicada junto al camino del Molino Nuevo, la senda por la que circulaba.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Belvís de la Jara (Toledo), que han rescatado el cuerpo del fallecido del interior del vehículo siniestrado.

También han ido una UVI móvil y un médico de urgencias, que solo ha podido certificar el fallecimiento del conductor del turismo accidentado, así como agentes de la Guardia Civil.