Los restos óseos hallados en Villanueva de Alcardete estaban en una bolsa y son de una persona muerta hace 40 años

Los restos óseos hallados durante las tareas de desescombro y limpieza de una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo) pertenecen a una persona fallecida hace 40 años. Se encontraban en el interior de una bolsa en el desván.

Así lo han expresado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha tras los primeros análisis del laboratorio de criminalística, aunque han informado que por el momento se desconocen más detalles del caso y todavía no se sabe si pertenecen a un hombre o a una mujer.

La Policía Judicial de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso, continúa investigando el hallazgo, también con el objetivo de determinar si hay signos de violencia en los restos encontrados.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, entre los restos hallados hay un cráneo.

Clausurado el punto limpio

El hallazgo ha obligado a clausurar el punto limpio, para comprobar si hay más restos en los escombros que ya se habían trasladado a este espacio municipal.

El Ayuntamiento ya informó el pasado sábado del cierre del punto limpio hasta nuevo aviso "por orden judicial". Sin embargo, no había detallado el motivo de la clausura.