Un hombre de 41 años herido al ser agredido con un arma blanca en plena calle de Guadalajara

Un hombre de 41 años ha resultado herido al ser agredido con un arma blanca en plena calle de Guadalajara. La víctima ha tenido que ser trasladada hasta el hospital de la ciudad en ambulancia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 23.40 horas de la noche de este domingo, en la glorieta de Bejanque de Guadalajara.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido una UVI y agentes de la Policía Nacional.

Herido en Azuqueca

Por otro lado, el 112 también ha informado de la agresión con arma blanca a un hombre de 42 años en Azuqueca de Henares. Ha sido trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.

Los hechos han ocurrido a las 2.52 horas en el Camino de la Barca, junto a un edificio abandonado.