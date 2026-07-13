Detienen a un vecino de Villarrobledo por extorsionar a un hombre exigiéndole pagos bajo amenazas de muerte

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 33 años de Villarrobledo (Albacete) por extorsionar a otro hombre para reclamarle pagos a través de graves amenazas.

La investigación comenzó cuando un vecino de Villarrobledo denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto de reiteradas exigencias económicas por parte de un conocido, que le profería amenazas contra su vida y la de sus familiares.

Los hechos comenzaron cuando un compañero de trabajo, con el que la víctima compartía piso, puso en contacto telemático a la víctima con una supuesta joven que residía en Colombia. Esta le dijo que había sufrido un problema grave de salud, mientras que su compañero le indicó que había solicitado un préstamo de 40.000 euros para hacer frente a los gastos médicos de su amiga.

Fue entonces cuando el denunciante comenzó a recibir amenazas de forma reiterada, coaccionándole para asumir el pago de la totalidad del préstamo.

A consecuencia de las amenazas, hizo durante varios meses sucesivas transferencias bancarias en beneficio del autor, lo que le ocasionó un perjuicio económico estimado de 7.500 euros, hasta que decidió denunciar los hechos.

La Guardia Civil logró demostrar que la supuesta amiga, su enfermedad y el préstamo que habría de sufragar los gastos médicos de ésta constituían un engaño a la víctima. Por ello, detuvieron al presunto extorsionador.

Las diligencias policiales, instruidas por componentes del Área de Investigación de la Benemérita de Villarrobledo, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Instrucción de la localidad.